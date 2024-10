Valerenga-Juve Women: diretta tv Dazn, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo aver conquistato l'accesso ai gironi di Champions League contro il Psg, la Juventus Women è pronta a fare il suo esordio ufficiale nella competizione con la prima giornata della fase a gironi. Le bianconere di Massimiliano Canzi saranno impegnate all'Intility Stadium di Oslo, in Norvegia, contro il Valerenga. Una sfida importante per partire subito bene in un girone impegnativo che vede presenti anche l'Arsenal ed il Bayern Monaco.