Juve Women ko in Champions con il Bayern: prima sconfitta in stagione

A punteggio pieno in campionato dopo sei giornate e vittoriosa all'esordio sul campo del Valerenga, la Juventus incassa la prima sconfitta stagionale, nella seconda giornata del girone C della Champions League femminile.

Juve ko, vince il Bayern

Le bianconere cedono alle tedesche del Bayern Monaco per 0-2 (in gol Dallmann al 17° e Harder al 73°) allo stadio Pozzo di Biella. Il prossimo impegno europeo della Juve è in calendario per il 12 novembre quando le bianconere riceveranno in casa l'Arsenal.