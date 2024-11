Bayern, la storia che commuove: il portiere ha un tumore e il club reagisce così

Il portiere del Bayern Monaco femminile Mala Grohs ha rivelato di avere un tumore maligno . Una notizia terribile che ha sconvolto il club, che però non le ha fatto mancare subito il proprio supporto. I bavaresi infatti hanno esteso il suo contratto fino alla fine della prossima stagione , anche se al momento dovrà stare lontano dal campo. La 23enne è un punto di riferimento per la squadra e ha giocato in tutte le partite di questa stagione nella Women's Champions League.

Grohs, il tumore e il sostegno del Bayern

Il Bayern ha spiegato che la calciatrice starà fuori a tempo indeterminato in modo che possa "concentrarsi completamente sulla sua guarigione". "La malattia è una sfida che non avrei mai pensato di dover superare. Ma sono sicura che con l'aiuto che sto ricevendo da tutte le parti, ce la farò e tornerò completamente in salute. Sono in ottime mani con i dottori qui. Le ragazze e tutti al club mi stanno davvero supportando in ogni modo possibile. Cercherò di stare il più possibile con la squadra per assorbire l'energia delle ragazze e per essere parte di tutto, e poi sicuramente ci rivedremo molto presto." - ha affermato Grohs in un video messaggio. La direttrice dei bavaresi, Bianca Rech, ha dichiarato: "La squadra, il team di allenatori e di supporto e noi, come tutta la famiglia dell'FC Bayern, siamo fermamente dalla parte di Mala. Riceverà tutto il nostro sostegno, che è uno dei concetti che volevamo esprimere con l'estensione del contratto. Dal profondo del nostro cuore le auguriamo tanta forza e la migliore guarigione possibile". Da quando è arrivata dal VfL Bochum nel 2019, Grohs ha collezionato 81 presenze con il Bayern, vincendo tre titoli tedeschi e la Supercoppa di Germania.