Il nuovo rinforzo Juve arriva dal college: chi è Abi Brighton e i precedenti

Questo è il tempo del riposo per le ragazze di Max Canzi . Riposo dopo mesi carichi di lavoro, gare ed emozioni contrastanti : quelle fatte di leadership e certezze in Serie A, con un primo posto e sette punti di vantaggio su Inter e Roma che inseguono, quelle fatte di nuove consapevolezze vissute nel cammino in Champions League , intrapreso grazie a una qualificazione ai danni del Psg in estate tutt’altro che scontata. Riposo meritato e rigenerante in vista del nuovo anno - ripresa degli allenamenti il 3 gennaio, prima gara l’11 in casa con la Sampdoria - in cui la Juventus Women , oltre allo scudetto, punta dritto anche la Coppa Italia .

Women, il mercato

Non fosse altro che per dare continuità a quella statistica che la rende, unica in Europa, la squadra ad aver vinto almeno un trofeo all’anno dalla sua nascita. Riposo che, a differenza delle ragazze, non riguarda il direttore Braghin in questi giorni impegnato a disegnare strategie in vista dell’apertura del mercato invernale, il 2 gennaio. Qual è la situazione? Partiamo dal reparto difensivo: Salvai è attesa per il mese di aprile, la rottura del crociato di Cascarino - stagione finita per lei - ha senza dubbio scombussolato i piani, così come il protrarsi dell’infortunio di Gama.