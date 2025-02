"Tocca la giocatrice tra le gambe e chiede se ha un pene": caos in Spagna© .

La denuncia dell'Espanyol

"Vogliamo esprimere il nostro totale malcontento e la nostra condanna per gli eventi accaduti domenica scorsa, durante il derby giocato contro il Barcellona. Si tratta di un'azione che consideriamo inaccettabile e che non deve passare inosservata". Inizia così il comunicato della formazione femminile dell'Espanyol che denuncia il comportamento dell'avversaria che ha toccato le parti intime di una propria giocatrice. "Durante un'azione di gioco nel corso del march, la giocatrice del Barcellona Mapi Leon, coinvolta in una colluttazione con la nostra giocatrice Daniela Caracas, ha fatto un gesto che ha violato la privacy della nostra giocatrice.Sebbene Caracas non fosse in grado di reagire in quel momento a causa dell'impatto della situazione, in seguito, quando si è resa conto della gravità del gesto ha scelto di non reagire con rabbia per evitare sanzioni disciplinari e danni alla squadra" la denuncia della formazione spagnola.