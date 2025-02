Girelli alla Juve fino al 2026: "Rinnovo l'amore per la squadra"

Girelli: "Rinnovato l'amore con la Juve"

"Qualche settimana fa, il 24 gennaio, ho avuto il privilegio di raggiungere le 200 presenze con la Juventus segnando e festeggiando con le mie compagne il successo ottenuto contro l'Inter. È stata indubbiamente una serata perfetta. Venerdì 14 febbraio, però, le emozioni sono ugualmente forti perché ho firmato un altro prolungamento di contratto con questi colori. Considerando il giorno nel quale è arrivato, San Valentino, posso dire che è il rinnovo di una lunga storia d'amore tra me e la Juventus. Credo che, ogni tanto, sia giusto fermarsi e guardarsi indietro per vedere quanto di meraviglioso sia stato costruito in questi anni. Sono estremamente soddisfatta di ciò che è stato fatto in queste stagioni, sia a livello collettivo che individuale. In generale, però, non sono una persona abituata a guardarsi indietro perché mi piace pensare che le emozioni più belle siano quelle ancora da vivere. Il mio augurio è che tutti noi possiamo vivere momenti altrettanto felici come quelli passati. Ciò che posso dire con certezza, invece, è che rinnoverò ogni giorno l'amore per questa Società e per questa maglia, come ho sempre fatto fino a oggi. Onestamente non ricordo se già da piccola il colpo di testa fosse uno dei miei punti di forza".