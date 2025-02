Fondazione Polito: la Salernitana e il Passaporto Ematico

La Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Fortunato, Falzetti, Morosini" di Santa Maria di Castellabate (Salerno), con in testa il presidente Davide Polito , 'sbarca' al centro sportivo della Salernitana . E lì, in stretta collaborazione con il Centro Diagnostico Ventre di Salerno che è partner sanitario della Fondazione, mette in pratica quello che è il fulcro del suo messaggio, da sempre: l'importanza di sottoporsi a tutti i controlli per chi pratica attività sportiva . Tradotto, nel caso specifico: prelievi del sangue per le atlete del club granata. Un deciso passo avanti per la salute e la trasparenza sportiva.

Di cosa si tratta

Dopo la firma del protocollo d’intesa, siglato il 12 febbraio, la giornata di lunedì ha segnato «un momento fondamentale per il monitoraggio della salute delle giovani atlete - si legge in una nota ufficiale -. I prelievi del sangue, eseguiti nell’ambito del programma del passaporto ematico, rappresentano un importante strumento di prevenzione e controllo medico, essenziale per garantire sicurezza e trasparenza nell’attività agonistica». Coinvolte le seguenti categorie: Juniores, Under 17, Under 15, Under 12. Il tutto a cura, come accennato del Centro Diagnostico Ventre di Salerno e in primo piano dal dottor Giuseppe Ventre in qualità di titolare.

La salute in pole

Un appuntamento reso ancor più significativo dalla presente del vicepresidente della Fondazione Polito, Monica Martuscelli, oltre al dottor Christian Crescenzo, membro del Comitato Scientifico della Fondazione, che hanno seguito le operazioni. «Un'iniziativa molto importante per la tutela della salute e dell’etica sportiva. E un ulteriore passo avanti nella costruzione di un ambiente sportivo più consapevole, sano e orientato al benessere delle giovani atlete».