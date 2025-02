Juve Women, ufficiale il rinnovo di Rosucci: “Un legame che fa parte di me”

Rosucci ha raccontato così le sue emozioni dopo il rinnovo ai canali ufficiali del club: "Un lungo legame che prosegue? Sì, è proprio un legame di quel tipo, un po' come fosse la tua famiglia. Vivere otto anni, andando verso il nono, tutti i giorni con la Juve : è come vivere con una persona e quindi ormai è qualcosa che fa parte di me, della mia quotidianità. E in questo momento non potrei immaginare la mia quotidianità senza entrare ogni giorno al centro sportivo di Vinovo . Questo rinnovo ha un valore diverso da tutti gli altri, quando ero più piccola e sognavo di più. Adesso sono grande, sogno ancora, però questo rinnovo lo lego alla parola 'restare', di quanto sia importante rimanere. È una parola che nella vita non si sente più tanto, è difficile restare. Per me restare qui è una scelta, restare con questa società è qualcosa di grandissimo che mi rende molto orgogliosa".

Juve, Rosucci: "Il primo scudetto è il ricordo più bello"

Spazio poi ai ricordi più belli con la maglia della Juventus: "Sicuramente il primo scudetto, quando abbiamo vinto ai calci di rigore contro il Brescia, lo ricordo con grandissima emozione. Un altro momento indimenticabile è quando abbiamo battuto il Wolfsburg 2 a 0 in Germania nel 2021 e ci siamo qualificate ai quarti di Champions League: per me quel giorno lì abbiamo battuto un grande avversario europeo e per la prima volta nella mia carriera mi sono sentita di essere in una squadra competitiva a livello internazionale". Infine sugli obiettivi stagionali: "Gli obiettivi di squadra sono quelli che conosciamo, nessuno escluso. Quelli personali vanno nella stessa direzione e in più spero il prossimo anno di fare un bel cammino europeo. Io spero di esserci ogni giorno in campo, in allenamento, in ogni partita, in che modo poi lo deciderà l’allenatore. Però esserci, ogni giorno".