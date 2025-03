Dazn presenta World Sevens Football: il calcio femminile nel futuro

Dazn ha annunciato di aver siglato una partnership globale con World Sevens Football per la trasmissione, produzione, vendita e marketing di un’innovativa serie di tornei professionistici di calcio femminile . Da mercoledì 21 a venerdì 23 maggio, su Dazn andrà in onda il primo evento del World Sevens Football, raggiungendo i tifosi in Italia e in tutto il mondo. Il primo dei tornei, della durata di tre giorni, si giocherà a Estoril (Portogallo) e vedrà otto club sfidarsi per un montepremi di cinque milioni di dollari . L’evento darà il via a un calendario entusiasmante, con il secondo appuntamento previsto entro la fine dell’anno.

Di cosa si tratta

L'innovativo format del World Sevens Football vedrà la partecipazione di squadre di alto livello e giocatrici d'élite, provenienti da tutto il mondo. Le otto squadre coinvolte battaglieranno per la vittoria del torneo in partite a sette, giocate in due tempi da 15 minuti su campi grandi la metà di quelli regolamentari. Le squadre saranno suddivise in gruppi da quattro e si sfideranno in un girone all'italiana. I migliori team accederanno alle semifinali, fino a determinare le finaliste che si contenderanno il titolo nella finale prevista per il terzo giorno. La più importante piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo collaborerà anche alla sublicenza dei diritti televisivi e gestirà il marketing dell’evento, sfruttando la sua portata globale, le tecnologie all’avanguardia e la grande esperienza nella promozione dei diritti, per accelerare la crescita della competizione e coinvolgere un pubblico sempre più ampio di appassionati di calcio. Dazn, l'unica piattaforma globale di streaming digitale dedicata esclusivamente agli appassionati di sport, è già la destinazione definitiva per le massime competizioni calcistiche, con un portafoglio di diritti senza pari.

Soddisfazione reciproca

Hannah Brown, co-Ceo di Women’s Sports di Dazn, ha così commentato: «Siamo entusiasti di essere il media partner globale per World Sevens Football. Il formato dinamico, il talento mondiale delle giocatrici e il montepremi da record rendono questa nuova competizione una pietra miliare per il calcio femminile. Dazn offre ai titolari dei diritti un supporto con la propria partnership a tutto tondo, che permette di raggiungere i tifosi e creare valore. Lavorando insieme e a stretto contatto con World Sevens Football, accelereremo la crescita e realizzeremo il potenziale di questo nuovo ed emozionante format. World Sevens Football si unisce a un portafoglio sempre più ampio di eventi sportivi disponibili su Dazn e sottolinea il nostro impegno nel diventare la destinazione principale per lo sport e offrire ai tifosi i migliori contenuti sportivi del mondo». «Siamo incredibilmente entusiasti di accogliere Dazn come partner di World Sevens Football - ha spiegato Jen Mackesy, co-fondatrice di World Sevens Football, filantropa e proprietaria di minoranza del Gotham Fc (Nwsl) e del Chelsea Fc (Wsl) -. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per la crescita del calcio femminile, combinando il format innovativo del torneo con la portata globale e l’esperienza di Dazn. Oltre alla vasta audience di Dazn, siamo entusiasti di collaborare su accordi di sublicenza e strategie di marketing. Grazie alla loro tecnologia avanzata e al potente motore di promozione, puntiamo a far crescere la competizione e ad ampliare il coinvolgimento degli appassionati di calcio. Siamo certi che questa partnership contribuirà a rendere World Sevens Football un punto di riferimento nel calcio femminile, creando nuovi standard e ispirando le generazioni future».

Occasione enorme

Anita Asante, leggenda del calcio inglese, investitrice, consulente e membro del World Sevens Football Players’ Advisory Council, ha manifestato la propria soddisfazione per l'accordo: «Sono entusiasta del lancio di World Sevens Football e del nuovo formato che stiamo portando nel mondo del calcio. Le nostre partite dal formato breve e ad alta intensità comportano più azione, più intrattenimento e più gol. Questa competizione offre alle calciatrici un’importante opportunità economica e di visibilità. Con Dazn come partner, possiamo portare questa nuova entusiasmante serie di eventi sportivi a un pubblico globale e costruire nuove collaborazioni. L'impegno di Dazn per lo sport femminile e la loro copertura estesa li rende il partner perfetto per mostrare il futuro veloce e audace del calcio ai tifosi di tutto il mondo».