C'è una Juve che vince! Le Women Primavera entrano nella storia

Festeggia la Juventus Women Primavera: la squadra di Bruzzano ha battuto il Milan in finale e ha conquistato il Viareggio Women's Cup. Un trofeo che conferma l'ottimo lavoro della società, che trova continuità anche con il primo posto attuale della prima squadra, che è la favorita per la vittoria del suo sesto campionato e può alzare al cielo anche la Coppa Italia. Le giovani calciatrici hanno sancito anche un record, diventando la società con più titoli vinti in questa competizione: tre, con quello di questo pomeriggio (dopo avere vinto le prime due edizioni del 2019 e 2020), proprio uno in più dei rossoneri.