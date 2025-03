Alisha Lehmann si confessa: tra social e Juve, guadagni e calcio femminile

Spazio quindi all'argomento social, dove Alisha vanta più di 30 milioni di seguaci, tre volte la popolazione della sua Svizzera: "Non direi che sono un'influencer perché gioco solo a calcio e sono una calaciatrice. Molti mi chiedono sempre come ho fatto ad avere così tanti follower, ma la verità è che non lo so. Credo che tanta notorietà sia iniziata da quando in Inghilterra sono apparsa in diversi programmi tv. Ho iniziato a seguire i social perché incuriosita dalle tendenze ma non ci ho mai investito davvero molto tempo.

"Ad essere sincera, non mi interessa quello che la gente dice di me. Alla fine della giornata mi piace quello che faccio e mi piace mostrare quello che faccio. Lo faccio da molto tempo ed è qualcosa che fa parte di me. Di solito non guardo i commenti ai miei post, ma quando lo faccio rispondo solo alle ragazze che mi dicono che vorrebbero giocare a calcio o che mi chiedono una maglietta", dice.

Alisha e i guadagni sui social

“Sono felice di poter portare il calcio femminile ancora più lontano grazie ai social media e che le persone che mi seguono possano condividere il mio viaggio. Il punto è che i social media sono diventati, soprattutto per le donne, una finestra per collaborare con grandi marchi. E questa è una buona cosa. Alla domanda se guadagna di più con il calcio che con i social media e i marchi che pubblicizza, Alisha ha chiarito: "Questa è la domanda principale, no? Non ho intenzione di rispondere. Mi dispiace." Ma poi spiega: "Il punto è che i social media sono diventati, soprattutto per le donne, una vetrina per essere associate ai grandi marchi. E questo è un bene. Il calcio femminile non muove molti soldi e le reti mi aiutano a guadagnare soldi extra, il che non è male". Secondo i dati, la Lehmann, guadagnerebbe circa 185.000 euro all'anno alla Juventus e, secondo il sito specializzato LiveFootballTickets.com, circa 42.925 euro per ogni post su Instagram e ha persino un suo negozio che vende calendari, poster, oggetti per la casa...

Lehmann "Ronaldo è il mio idolo, indosso la 7 per lui"

Infine la svizzera ha parlato del suo idolo nel mondo del calcio: "Cristiano Ronaldo è sempre stato il mio idolo, ma guardavo molto anche David Villa, che era un attaccante che segnava molti gol, e lo ammiravo. Crescendo, ho giocato con numeri diversi, ma da quando sono diventata professionista, questo è quello che indosso. Non ce l'ho sotto contratto, ma cerco di indossarlo ogni volta che posso. È come il mio numero...".