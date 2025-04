Un importante Gruppo statunitense acquisisce la Res Roma, leggendario Club di calcio femminile© .

NEW YORK e ROMA – La Res Roma VIII (conosciuta come “Res Roma” or “Res”), storica squadra di calcio femminile della Capitale e tra le eccellenze del panorama nazionale, ha annunciato oggi di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione della Società da parte di un importante Gruppo con proprietà americana. L’operazione rientra in una strategia di espansione internazionale e punta a dare vita a uno dei progetti più ambiziosi dello sport femminile a livello globale. Res Roma è l’unico club femminile indipendente, con base a Roma , a competere nelle categorie d’élite. Nel corso degli anni, ha tesserato più di 500 calciatrici e, tra queste, oltre 30 hanno indossato la maglia Azzurra delle Nazionali Italiane . La Società è stata creata con una vocazione “esclusivamente” al femminile. Non è infatti una “derivazione” di squadre maschili. La RES è stata fondata nel 2003, anche per offrire a giovani atlete delle periferie romane una possibilità di riscatto nello sport. Tra i principali Partner dell’Operazione figurano Matt Rizzetta che assume il controllo ed è l’attuale Presidente – in Italia - del Campobasso FC Maschile e negli USA del Brooklyn FC femminile, campione d’inverno, nel corso di questa stagione, della prestigiosa USL Super League; l’attuale Presidente Francesco Sortino , Gino Antoniello, Professore di Cultura dello Sport presso l’Università di New York, Gina Antoniello , Direttore Accademico presso il “Tisch Institute for Global Sport” e il Gruppo Club Underdog, che vanta molteplici partecipazioni nel mondo dello sport a livello internazionale.

“Roma è una città iconica, e questa operazione è solo il primo passo per trasformare la Res in un brand di riferimento e in un ambita destinazione nel calcio femminile a livello mondiale” ha dichiarato Matt Rizzetta, Socio principale dell’operazione. “Siamo convinti che questa acquisizione rappresenti una tra le iniziative più affascinanti e di ispirazione nel panorama dello sport femminile a livello globale e desideriamo ringraziare il Dottor Francesco Sortino per aver condiviso con noi questa aspirazione e per averci offerto questa opportunità”. Il panorama del calcio femminile romano d’Elite include, in serie A, la AS Roma e la SS Lazio, entrambe espressione “al femminile” delle più titolate squadre maschili e la Res Roma, che milita nel campionato nazionale di Serie B. L’annuncio arriva in un momento di crescita senza precedenti per il calcio femminile. Solo nell’ultimo anno, i ricavi globali sono cresciuti del 35% e la UEFA ha recentemente annunciato un investimento di oltre un miliardo per favorire lo sviluppo e la crescita del calcio femminile in Europa.

Si prevede che il settore assuma la magnitudine di un’industria plurimilardaria entro il 2026 e il valore delle più recenti valutazioni e operazioni di fusione e acquisizione hanno confermato questa tendenza. Il Club femminile “Angel City FC”, solo per fare un esempio, è stato recentemente acquisito dall’Ex CEO di Disney, Bob Iger, con un investimento di 250 milioni di dollari, mentre il Chelsea FC femminile è stato valutato 200 milioni di dollari. L’Avvocato Simone Calzolai, Fondatore del Gruppo internazionale “SLC Law Firm”, ha svolto il ruolo di ”legal advisor” dell’operazione. La nuova proprietà nei prossimi mesi annuncerà una serie di nuove iniziative per accompagnare la crescita e lo sviluppo internazionale della Società acquisita. Fondata nel 2003, con l’obiettivo, tra l’altro, di offrire a giovani atlete delle periferie romane opportunità di riscatto nello sport; La Res Roma, per la sua storia, è la squadra indipendente di maggior successo nel panorama del calcio femminile romano, con una notorietà e una reputazione consolidata a livello nazionale. Nel 2018, il titolo Sportivo che le permetteva di competere nella serie A nazionale, è stato ceduto dalla Res Roma alla As Roma, che, grazie a questa acquisizione, è divenuta ciò che è oggi e cioè la “branch” femminile della Società. L’AS Roma ha potuto così continuare il percorso di eccellenza iniziato dalla Res e vincere lo Scudetto nel 2023 e 2024. Dopo la cessione del titolo la Res Roma è stata rifondata e proprio grazie alla reputazione ed al livello di competenza maturato, partendo dal campionato di eccellenza, in sole quattro stagioni è riuscita a salire in Serie B, dove milita tuttora.