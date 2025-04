Serie A e Coppa Italia femminile, cambia tutto: quali sono le novità

Coppa Italia Femminile: nuovo format per valorizzare tutte le categorie

Anche la Coppa Italia Femminile subirà un restyling. Il torneo prenderà il via con un turno preliminare a eliminazione diretta, riservato alle squadre neopromosse in Serie B. Nel primo turno ufficiale faranno il loro ingresso le formazioni cadette e le ultime quattro classificate della Serie A, secondo la graduatoria definitiva della stagione in corso. Le restanti otto compagini della massima serie entreranno in gioco a partire dal secondo turno. Quarti di finale e semifinali si disputeranno come di consueto con match di andata e ritorno.