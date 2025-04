Giuliani e Linari protagoniste della quarta puntata di ‘Il Futuro è Donna’. “Il body shaming è solo omologazione e apparenza” 

Linari: "Molti si fermano all’apparenza"

La giallorossa entra poi in tackle sulla tendenza - purtroppo molto diffusa - di voler omologare i gusti e le scelte degli individui, come se il ‘blu’ e il ‘rosa’ fossero dei monoliti inscalfibili da colori e sfumature diverse. “Perché la mascolinità e la femminilità vengono scisse e non unite? - si chiede Linari - credo che siano all’interno di ognuno di noi, mentre in molti si fermano all’apparenza senza voler realmente conoscere cosa c’è dentro a una persona. Ritengo che sia naturale avere un giudizio, ma dal pensiero nella tua testa a farlo diventare parola, discorso o insulto ce ne passa tanto”.

Un ragionamento che vale anche per lo sport, che troppo spesso diventa uno strumento, o nel peggiore dei casi un’arma, per identificare una persona: “Il calcio è un gioco di squadra - aggiunge Giuliani - al suo intero troviamo tante caratteristiche diverse e il corpo segue proprio queste diversità. Può mutare in base agli input che gli vengono dati, e l’input è anche il nostro modo di vedere noi stessi all’interno di quella determinata disciplina. È il nostro strumento di lavoro e, più in generale, è qualcosa che ci protegge dal mondo esterno. Rappresenta il nostro modo di essere, perché ognuno di noi è unico”.

Le prossime due puntate della webserie saranno pubblicate - ogni giovedì - sulla piattaforma sostenabilia.it, creata per raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative della strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della Federazione e per promuovere i valori fondamentali veicolati attraverso le 11 policy della Sostenibilità UEFA, come appunto la numero 3 dedicata all’uguaglianza e all’inclusione.