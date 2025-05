C'è una Juventus in finale: contro chi, quando e dove si gioca la Coppa

L'ultimo atto di una stagione entusiasmante. Lo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como è pronto a ospitare la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa: a contendersela, sabato 17 maggio alle ore 18 (diretta su Rai2 e Sky Sport Uno e in streaming su RaiPlay e NOW), saranno la Juventus - che proprio due giorni fa ha celebrato all'Allianz Stadium il suo sesto scudetto , tornando sul trono d'Italia dopo due stagioni - e la Roma, che aveva vinto il tricolore nel 2023 e nel 2024, che è detentrice della Coppa Italia (dopo la vittoria dello scorso anno nella finale di Cesena ai rigori contro la Fiorentina) e anche della Supercoppa Frecciarossa, vinta a La Spezia il 6 gennaio sempre ai danni delle viola. Non solo la partita: la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa sarà una festa, con attività legate alla gara che renderanno come sempre unico l'evento, in una città di straordinaria bellezza e che negli ultimi anni ha consolidato la sua tradizione a livello femminile, vista la presenza di due differenti e importanti club sul territorio, il Como 1907 militante nel campionato lombardo di Eccellenza e il Como Women di Serie A.

"Como punto di riferimento per il calcio"

"È bellissimo che la finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa possa giocarsi in uno degli stadi considerati tra i più belli del mondo per location - le parole del sindaco di Como, Alessandro Rapinese -. Passiamo per essere una città molto bella e di cui io sono ovviamente il primo fan, e siamo davvero orgogliosi che la Federazione e la Divisione Serie A femminile abbiano scelto noi per un evento così importante. Stiamo lavorando, in sinergia con il Como 1907, per essere un punto di riferimento per il calcio: ecco perché ospitare questa finale e due club prestigiosi come Juventus e Roma rappresenta per noi un motivo di grande fierezza".