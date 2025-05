Così è troppa Juve! Ma Canzi non pone limiti: "Stagione da 9, ecco perché"

Così è troppo. Troppo devastante la Juventus, troppo fuori giri la Roma. “Troppo” efficaci le bianconere, troppo spaurite le giallorosse. Colpite una, due, tre, quattro volte in 34 minuti. Quasi a farla sembrare una cosa semplice, questa vittoria della Coppa Italia. Che semplice non è, perché una finale non lo è mai, ma che semplice è diventata perché la squadra di Canzi ha fatto in modo che lo diventasse. E pure in fretta. Trasformando in oro gli errori della Roma, sorprendendo con schemi da calcio piazzato. Fulminando la retroguardia con Cantore e portando quasi alla perfezione l’efficacia realizzativa con Girelli. Una rete (insieme a una prestazione eccelsa) per la prima, due per la seconda. Per la quale gli aggettivi sono ormai finiti. La coppia d’attacco della Juve nel suo abito più bello. E tutto sotto gli occhi del ct Soncin e di quelli di altri 7.063 spettatori al “Sinigaglia” di Como, record di presenze per le finali organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.