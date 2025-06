Juve, l'attacco cambia così: il colpo mercato strappato... all'Inter!

La Juventus Women vuole dare continuità alla conquista del campionato e per farlo la società è pronta a dare altri rinforzi a mister Canzi, confermato anche per la prossima stagione in panchina. Anche Comolli nella conferenza stampa di presenrazione ha menzionato il calcio femminile, allargando i sogni di successo bianconeri anche in Champions League. E ad aggiungere gol all'attacco della squadra (oltre il neo acquisto Martiskova) dovrebbe esserci Michela Cambiaghi, in arrivo dalle rivali dell'Inter, al termine di un'ottima stagione.