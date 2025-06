Aitana Bonmatí ricoverata: ansia meningite nel ritiro della Spagna femminile

MADRID (Spagna) - La centrocampista spagnola Aitana Bonmatí è in ospedale per una meningite virale. La 27enne, che ha vinto il Pallone d'Oro negli ultimi due anni e il premio Fifa Women's Player of the Year nel 2023 e 2024, ha condiviso una foto su Instagram di se stessa da un letto d'ospedale mentre guardava l'amichevole della Spagna con il Giappone di ieri (e vinta 3-1). La nazionale spagnola partirà domani per la Svizzera dove mercoledì iniziano i Campionati europei, ma c'è apprensione per eventuali altri contagi, anche se la meningite virale è meno grave di quella batterica.