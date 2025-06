Bonmatì lascia l'ospedale dopo la meningite: "Spero di tornare presto"

Arrivano buone notizie per la nazionale spagnola femminile di calcio. Aitana Bonmatì, dopo diversi giorni di ricovero a causa di una meningite virale, è stata dimessa dall'ospedale mentre le sue compagne sono in partenza per la Svizzera in vista degli Europei. La sua presenza invece resta incerta, con la Federazione che ha tempo fino a mercoledì, 24 ore prima dell'esordio contro il Portogallo, per sostituirla nell'elenco delle convocate. Dovesse alla fine rientrare in gruppo, la Bonmatì potrebbe tornare a disposizione per gli altri due impegni del girone, il 7 luglio col Belgio e l'11 luglio con l'Italia di Soncin.