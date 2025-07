L'Italia è attesa in campo a Ginevra alle ore 21 dove sfiderà la Norvegia nel match valido per i quarti di finale dell'Europeo femminile (in un torneo internazionale non accadeva dai Mondiali in Francia nel 2019). Dopo aver strappato il pass qualificazione con la vittoria ottenuta sul Belgio, il pari con il Portogallo e la sconfitta indolore con la Spagna, le azzurre cercano un successo dal sapore storico. La Norvegia ha vinto il gruppo A grazie ai successi contro le padrone di casa della Svizzera (2-1) , la Finlandia (sempre per 2-1) e l’Islanda (4-3).