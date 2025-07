Italdonne boom, così Federica Cappelletti cambia il calcio femminile nel nome di Paolo Rossi

La storica qualificazione alle semifinali dell'Europeo, gil strepitosi ascolti tv segnano il punto più alto della sua gestione, scandita dalla riforma di A, B e Coppa Italia, dall'ascesa della Nazionale e da un calcio sempre più attraente: in Svizzera sono andate in campo 47 giocatrici che militano in Italia

Xavier Jacobelli Pubblicato il 17 luglio 2025, 22:45 1 min