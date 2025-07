Juve Women, al via la nuova stagione: le convocate di Canzi

Dopo un'annata straordinaria, conclusa con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, la Juventus Women è pronta a tornare in campo. Le ragazze bianconere, guidate da Massimiliano Canzi, si raduneranno infatti già domani a Vinovo per iniziare a preparare la nuova stagione. Un appuntamento importante per la squadra che avrà il compito di difendere il tricolore appena conquistato e di migliorare ancora una volta il proprio percorso in Champions League. Chiaramente assenti in questa prima fase del ritiro le calciatrici anocora impegnate all'Europeo, tra cui le azzurre che martedì sfideranno l'Inghilterra in una storica semifinale.