L'orgoglio azzurro all'Europeo: la rivoluzione si fa in 4 milioni più la Girelli

TORINO - Quello che resta dell' Europeo femminile di calcio , non è una semifinale disputata , o una finale sfiorata, bensì uno spartiacque . Un prima in cui pochi sapevano quale squadra avesse vinto l'ultimo campionato di calcio femminile, e un dopo, in cui 4 milioni di italiani hanno seguito la semifinale su Rai 1. E non perchè a luglio non ci sono Amici da votare, o Pacchi da scartare (alternative ce n'erano: tutti abbiamo almeno una piattaforma che ci alletta con film e serie tv ), ma le Ragazze hanno compiuto qualcosa di storico, perché ne abbiamo parlato .

La rivoluzione

A volte basta il passaparola, come per un bravo dottore. Un prima in cui il calcio femminile "è noioso", e un dopo in cui al bar si parlava del rigore alle inglesi al 118'. In cui un arbitro, Gianpaolo Calvarese, analizza l'azione che porta al decisivo vantaggio delle inglesi. Mio figlio di 10 anni, onnivoro di sport e calcio, si trova in vacanza in Grecia in questi giorni, e la sera di martedì gli ho ricordato di sintonizzarsi su Rai 1 per seguire le azzurre. Perché è fondamentale che cresca pensando che non esiste qualcosa per maschi, e qualcosa per femmine. Perchè i nostri figli devono essere migliori dei loro genitori; è questa la nostra missione.

Tutto perfetto, anche il commento

L'amore e la passione delle calciatrici e di Soncin sono stati perfetti. Io non vedevo donne che giocavano a calcio, vedevo atlete, persone, con la stessa passione, grinta, amore di ogni sportivo, di ogni sport in cui non stiamo a guardare se sia maschio o femmina. Tutto è stato giusto, anche la telecronaca di Tiziana Alla, pulita, elegante, con pennellate di colore sulle vite delle calciatrici; come quella su Alessia Russo, l'inglese il cui nonno salì a bordo di un treno diretto in Inghilterra solo per parlare con una ragazza che aveva visto, nonostante la sua destinazione fosse un'altra. Quella ragazza del treno l'avrebbe condotto a trasferirsi in Inghilterra, e a diventare il nonno di Alessia Russo. Mi ha ricordato il film "Will Hunting, genio ribelle", quando Robin Williams, che interpreta il terapeuta, racconta a Matt Demon di aver dato buca agli amici coi quali doveva assistere a un'importante partita di baseball, perché entrato in un bar, poco prima dell'inizio del match, vide una ragazza che doveva conoscere a tutti i costi, rinunciando all'ultimo alla partita di baseball.

Il futuro delle bambine

Come scrive giustamente Alessia Tarquinio, non carichiamo a tutti i costi di responsabilità queste ragazze, non aspettiamoci per forza da loro di essere paladine o bandiere di un movimento, perché capita che siano anche solo ragazze che vogliono giocare a pallone. Ma siamo qui a scriverne e a parlarne, anche davanti al Presidente della Repubblica, e allora, volenti o nolenti, hanno fatto qualcosa che porterà le bambine a iscriversi alle scuole calcio, che ci porterà ( speriamo ) a riempire di più gli stadi del campionato femminile, e a vedere di nuovo la nazionale sulla Rai nei prossimi anni.

Il dolore e la gioia

Cristiana Girelli ha il dolore di una finale mancata, e la gioia di aver vissuto qualcosa di storico, e lo racconta con le lacrime agli occhi, senza paura o vergogna davanti a Mattarella. Ai microfoni del post partita dice che sono le emozioni che restano, non i risultati. E non sono parole pronunciate per indorare una pillola amara, sono le parole di una donna, che sa entrare nel significato profondo delle esperienze di vita. Davanti al Presidente della Repubblica, mantiene un eloquio che - scusatemi maschi - pochi calciatori sanno sfoggiare. Perché, nel caso in cui qualcuno ancora non se ne fosse accorto, le donne sono questo: forza, morale e fisica, rabbia, potenza, resilienza, cultura, eleganza.