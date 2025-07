Europei femminili, la finale parla italiano: Ferrieri Caputi e Di Monte nella squadra arbitrale

Maria Sole Ferrieri Caputi e Francesca Di Monte sono state inserite nella squadra arbitrale designata per la finale degli Europei femminili. La partita che deciderà il titolo europeo, tra le nazionali di Inghilterra e Spagna, è in programma domenica 27 giugno, con fischio d'inizio alle ore 18, presso lo stadio Jakob-Park di Basilea. Maria Sole Ferrieri Caputi svolgerà le funzioni di IV ufficiale di gara, mentre Francesca Di Monte scenderà in campo come assistente 2. "Una grandissima gioia e la consapevolezza che competenza e professionalità alla fine portano sempre al risultato: questo ho provato stamattina quando mi è arrivato il messaggio di felicità di Francesca Di Monte che mi annunciava che la nostra Aia era in finale - ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi - Maria Sole e Francesca sono un modello per il presente e il futuro del movimento ed anche un modello per le nuove generazioni. A nome di tutti gli arbitri italiani desidero congratularmi con le nostre ragazze. Con loro scenderemo tutti in campo per la finale del Campionato Europeo femminile. Questa designazione testimonia le loro qualità e le positive prestazioni che hanno offerto nel corso della competizione. Complimenti anche a Silvia Gasperotti e al VMO Aleandro Di Paolo che si sono distinti nella prima parte del torneo internazionale".