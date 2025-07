Juve Women, ecco Alisha Lehmann per le visite: destino agli antipodi con Douglas Luiz

E' ufficialmente iniziata anche per la Juventus Women la stagione 2025/26, che ha preso il via lo scorso lunedì 21 luglio con il primo giorno di ritiro a Vinovo. Il gruppo non era però ancora al completo per via degli impegni di molte giocatrici all'Europeo in Svizzera, concluso domenica con la vittoria dell'Inghilterra. La giornata di oggi è per questo molto importante, con l'arrivo di diverse calciatrici che hanno preso parte alla manifestazione e che andranno a completare l'organico a disposizione di Massimiliano Canzi. Tra queste c'è anche Alisha Lehmann che si è presentata in mattinata al J Medical per sostenere le visite mediche.