Regina Baresi a sorpresa sui social: "Mi opero al cuore" 

Sono giorni delicati per la famiglia Baresi , che negli anni si è divisa calcisticamente tra Milan e Inter . Franco , attuale presidente onorario del Milan , è stato operato da poco ai polmoni per l'asportazione di un nodulo , ricevendo gli auguri da parte di tutta la società rossonera e del mondo del calcio che lo ha incoraggiato a vincere una delle partite più complicate della sua vita. Giuseppe, fratello maggiore di Franco, ha scelto invece la sponda nerazzurra di Milano disputando quasi 400 gare ufficiali con l' Inter e vincendo anche due scudetti. Altrettanto lunga è stata anche l'esperienza nelle vesti di allenatore, tant'è che non vanno dimenticate le annate con il settore giovanile dagli Allievi alla Primavera, ma l'apice è stato raggiunto nel 2008 quando è stato il vice di Jose Mourinho negli anni del "Triplete".

Regina Baresi, l'annuncio social a sorpresa

Nella famiglia Baresi dunque si respira calcio dalla nascita, tant'è che Regina Baresi, figlia di Giuseppe, è stata attaccante e capitano dell'Inter femminile. Si è tolta anche diverse soddisfazioni, come la promozione in massima serie con i nerazzurri nella stagione 2012 - 2013, decidendo poi di ritirarsi appena quattro anni fa. Nel frattempo per lei è iniziata una nuova carriera, quella di opinionista sportiva nella squadra di Dazn. L'ex calciatrice sui social, mostrando il proprio elettrocardiogrmma, ha rivelato: "Effettuerò giovedì 7 agosto l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo, dopo varie riflessioni, abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport".