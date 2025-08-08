Salvai rinnova con la Juventus Women: comunicato ufficiale e durata dell'accordo

TORINO - L'avventura di Cecilia Salvai alla Juve Women continua. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, infatti, la società bianconera ha annunciato il rinnovo del difensore fino al 2027 con opzione per un altro anno. Alla Signora dal 2017, la 31enne di Pinerolo, protagonista con l'Italia agli Europei in Svizzera, è una colonna della formazione di Massimiliano Canzi.
Salvai rinnova con la Juve Women: la nota ufficiale
"La storia insieme continua: Cecilia Salvai rinnova con la Juventus Women fino al 2027 - con opzione per il secondo anno, arrivando fino al 2028 - prolungando così il suo contratto con la squadra bianconera, di cui fa parte fin dal primo giorno - scrive la società bianconera nel comunicato ufficiale -. 145 presenze, 8 gol segnati e soprattutto 14 trofei vinti. Numeri a cui affiancare tutto ciò che Cecilia ha saputo dare alla Juventus anche fuori dal campo, come riferimento costante, incarnando i nostri valori nel miglior modo possibile. Un riferimento, oltre che una calciatrice e un talento su cui poter fare affidamento dall'agosto 2017. Finora sono stati tanti i momenti speciali e indimenticabili, non da ultimi quelli vissuti nei mesi scorsi ricchi di successi. Spiccano le vittorie, certo, ma anche gli ostacoli, presentatisi a volte sotto forma di momenti difficili o come dei brutti infortuni - la parte più difficile da affrontare. Tutti superati insieme, come succede in famiglia. Una casa, quella della Juventus, che continuerà a poter contare su di lei. Congratulazioni, Ceci!".
Salvai: "La maglia della Juve e il dovere di osare"
Questo il messaggio del difensore: "Ho imparato che la Maglia della Juventus non va semplicemente indossata, ma vissuta, guadagnata, desiderata, onorata. Chi la indossa ha il dovere di osare, credere, ambire e sognare sempre in grande, senza accontentarsi mai. Non basta indossare questi colori per essere vincenti: è ciò che fai per questi colori che ti porta a vincere. Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Ho imparato che alla Juventus è importante sapere e comprendere che "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" non è una filastrocca, ma uno stile di vita. Ho imparato che alla Juventus è importante capire il peso di un goal sbagliato così come quello di uno subìto. Così come è fondamentale conoscere la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ho imparato che alla Juventus è importante fare propria I'importanza del dettaglio, in campo e fuori, perché niente può essere dato per scontato. Alla Juventus è importante il rispetto, di tutto ciò che ci viene concesso e di tutte le persone che lavorano con noi e per noi. La Maglia della Juventus non basta indossarla, bisogna viverla. Con quel cuore e quell'anima che tante di noi hanno sempre messo per questi colori. 'IF your why is big enough, you will find your how' ".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE