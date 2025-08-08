Salvai rinnova con la Juventus Women: comunicato ufficiale e durata dell'accordo

Salvai rinnova con la Juve Women: la nota ufficiale

"La storia insieme continua: Cecilia Salvai rinnova con la Juventus Women fino al 2027 - con opzione per il secondo anno, arrivando fino al 2028 - prolungando così il suo contratto con la squadra bianconera, di cui fa parte fin dal primo giorno - scrive la società bianconera nel comunicato ufficiale -. 145 presenze, 8 gol segnati e soprattutto 14 trofei vinti. Numeri a cui affiancare tutto ciò che Cecilia ha saputo dare alla Juventus anche fuori dal campo, come riferimento costante, incarnando i nostri valori nel miglior modo possibile. Un riferimento, oltre che una calciatrice e un talento su cui poter fare affidamento dall'agosto 2017. Finora sono stati tanti i momenti speciali e indimenticabili, non da ultimi quelli vissuti nei mesi scorsi ricchi di successi. Spiccano le vittorie, certo, ma anche gli ostacoli, presentatisi a volte sotto forma di momenti difficili o come dei brutti infortuni - la parte più difficile da affrontare. Tutti superati insieme, come succede in famiglia. Una casa, quella della Juventus, che continuerà a poter contare su di lei. Congratulazioni, Ceci!".

Salvai: "La maglia della Juve e il dovere di osare"

Questo il messaggio del difensore: "Ho imparato che la Maglia della Juventus non va semplicemente indossata, ma vissuta, guadagnata, desiderata, onorata. Chi la indossa ha il dovere di osare, credere, ambire e sognare sempre in grande, senza accontentarsi mai. Non basta indossare questi colori per essere vincenti: è ciò che fai per questi colori che ti porta a vincere. Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Ho imparato che alla Juventus è importante sapere e comprendere che "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" non è una filastrocca, ma uno stile di vita. Ho imparato che alla Juventus è importante capire il peso di un goal sbagliato così come quello di uno subìto. Così come è fondamentale conoscere la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ho imparato che alla Juventus è importante fare propria I'importanza del dettaglio, in campo e fuori, perché niente può essere dato per scontato. Alla Juventus è importante il rispetto, di tutto ciò che ci viene concesso e di tutte le persone che lavorano con noi e per noi. La Maglia della Juventus non basta indossarla, bisogna viverla. Con quel cuore e quell'anima che tante di noi hanno sempre messo per questi colori. 'IF your why is big enough, you will find your how' ".

