"Come faccio a farlo capire? Come disse Agnelli...": il commovente addio alla Juve

Lisa Boattin saluta la Juventus Women dopo 14 trofei sollevati (6 campionati, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane) con la maglia bianconera e dopo ben 227 presenze (seconda nella classifica di tutti i tempi). La calciatrice lascia la Vecchia Signora e ha voluto condividere un lungo e commovente messaggio su Instagram per salutare il club e il popolo juventino. "Cari bianconeri Non so da dove iniziare… Come si fa a spiegare la sensazione che si prova quando sai che stai lasciando casa? Non credevo che sarebbe mai arrivato questo giorno ma purtroppo le cose cambiano. È difficile trovare le parole giuste. Scrivo, cancello e riscrivo. Come faccio a far capire cos’è per me la Juventus? La Juventus per me è stato il primo amore. Quell’amore che, quando mi è stato chiesto di diventarne giocatrice, non ho esitato nemmeno un secondo e ho detto sì. Mi bastava sapere di poter indossare quella maglia che, subito, è stata una seconda pelle. Ricordo benissimo l’emozione della prima volta che insieme alle mie compagne siamo entrate nel centro sportivo a Vinovo. Ero una bambina che stava realizzando il suo sogno più grande. Non avrei mai potuto immaginare che viaggio sarebbe stato. 8 anni, 14 trofei" ha scritto Boattin.

Il saluto social di Boattin

"Abbiamo costruito ricordi per la vita, abbiamo scritto la storia della Juventus Women. Ora è arrivato il momento di salutare quel centro sportivo che da subito mi ha fatto sentire parte di una famiglia. Perché la Juventus è una grande famiglia. Esco da lì da donna che sa di aver vissuto il suo sogno più grande. Esco felice perché so di aver dato tutto quello che avevo, ho difeso e cercato di onorare questa maglia in ogni singola partita, in ogni allenamento, in ogni istante. Mi sento grata e fortunata di tutti questi anni. Grazie Stefano che mi hai dato la possibilità di indossare la maglia della Juve. Grazie ad ogni persona e giocatrice che ho incontrato in tutti questi anni, ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa e lo porterò con me. E voi tifosi.. in ogni momento che abbiamo vissuto insieme, dai momenti più belli a quelli più complicati, ho sempre pensato che vi capivo. Perché in parte mi sono sempre sentita una di voi, una tifosa con un amore sfrenato per la Juventus. Avrei voluto salutarvi in maniera diversa, abbracciarvi ad uno ad uno e ringraziarvi. È dura salutarci ma come ha detto una volta Agnelli, noi siamo la GENTE DELLA JUVE e ovunque andremo ci riconosceremo con uno sguardo. Grazie di tutto, vi abbraccio. Cara Juve, ci salutiamo ma ti porto con me. Sei nel mio cuore e nella mia pelle. Con amore, tua Lisa", ha aggiunto l'ex giocatrice bianconera.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE