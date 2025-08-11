Boattin, addio Juve e vola in Usa: ufficiale allo Houston Dash

Dopo otto stagioni ricche di successi con la maglia della Juventus Women , per Lisa Boattin si apre un nuovo capitolo oltre oceano. La terzina friulana, classe 1997, è ufficialmente una nuova giocatrice degli Houston Dash , formazione della National Women's Soccer League (NWSL), il massimo campionato statunitense . Per lei contratto biennale fino al 2027 . A comunicarlo è stato direttamente il club americano attraverso una nota ufficiale: "Gli Houston Dash hanno completato il trasferimento della nazionale italiana Lisa Boattin dalla Juventus per una cifra non resa nota: il difensore si unirà ai Dash fino alla stagione 2027 e il trasferimento è in attesa del visto P-1 e del certificato di trasferimento internazionale".

Boattin, un ciclo vincente con le Women

Boattin lascia Torino con un palmarès straordinario: 14 trofei conquistati tra campionato e Coppa Italia, 236 presenze collezionate dal 2017, e una leadership tecnica e carismatica riconosciuta anche a livello individuale. "La 28enne è una delle giocatrici più titolate nella storia della Juventus, avendo vinto 14 titoli tra campionato e Coppa Italia nelle ultime otto stagioni. Boattin ha anche contribuito alla qualificazione della squadra italiana alla UEFA Women's Champions League per sette stagioni consecutive. Ha chiuso la sua avventura con 236 presenze dal momento del suo esordio, nel 2017. Il difensore è stato nominato Calciatrice dell'Anno della Serie A 2021/2022 ed è stato inserito nella Best XI cinque volte. Il terzino è stato anche nominato Difensore dell'Anno in Italia due volte", si legge nella nota. Poi prosegue: "Originaria di Portagruaro, in Italia, ha iniziato la sua carriera a 14 anni con l'AFC Venezia nel 2011. Ha trascorso due stagioni con il Graphistudio Pordenone prima di unirsi al Brescia nel 2014. Boattin ha trascorso una stagione con l'AGSM Verona prima di firmare con la Juventus nel 2017: il terzino ha totalizzato 392 presenze nel corso della sua carriera con il club in Italia e ha vinto cinque trofei prima di unirsi alla Juventus".

Protagonista anche in azzurro

Anche in Nazionale Boattin è stata protagonista, contribuendo allo storico cammino dell’Italia femminile fino alle semifinali dell’Europeo 2025, e partecipando a due Mondiali, nel 2019 e nel 2023. In azzurro ha già raggiunto le 70 presenze. "A livello internazionale, Boattin ha aiutato l'Italia a raggiungere le semifinali degli Europei femminili UEFA 2025, il miglior risultato nella competizione dal raggiungimento dalla finale nel 1997. Boattin ha collezionato tre presenze agli Europei femminili quest'anno e ha collezionato 70 presenze con la nazionale maggiore dal suo debutto nel 2019. Il difensore ha partecipato a due Coppe del Mondo femminili FIFA (2019, 2023), raggiungendo i quarti di finale nel 2019. Boattin ha segnato nella vittoria per 2-0 contro la Romania nel settembre 2021 e quel risultato ha assicurato il loro posto alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023".

Leader anche nelle selezioni giovanili, è stata capitana della Nazionale Under 17, raggiungendo il podio mondiale ed europeo nel 2014. Ora è pronta a portare la sua esperienza e la sua grinta nella NWSL. "Boattin è stata capitano della Nazionale giovanile italiana Under 17, che si è classificata terza sia agli Europei che alla Coppa del Mondo femminile Under 17 FIFA nel 2014. Ha rappresentato l'Italia anche a livello Under 19 prima di debuttare con la nazionale maggiore nel 2019. La calciatrice vestirà la maglia numero 27 degli Houston Dash per il resto della stagione, diventando la dodicesima nuova giocatrice del roster 2025 e la seconda italiana a competere nel campionato professionistico statunitense. Indosserà il numero 27 per il resto della stagione ed è la seconda giocatrice italiana (dopo Sofia Cantore ndr) a competere nella NWSL".