Juve Women-Como, subito sfida con Alisha Lehmann: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Juve Women-Como, dove vederla

Il calcio d'inizio della sfida tra Juventus Women-Como, valida per la semifinale del torneo amichevole Women's Cup, è in programma alle 18:00 di giovedì 14 agosto. La partita sarà visibile in tv in chiaro su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale qui su Tuttosport. La squadra vincitrice sarà impegnata poi il 17 agosto per la finale contro una tra Inter ed Atletico Madrid, mentre le perdenti si sfideranno per il terzo-quarto posto.

Canzi: "Vogliamo onorare questo torneo"

Massimiliano Canzi ha parlato del torneo e ha fatto il punto sulla preparazione della Juventus Women: "E' un bel torneo, siamo felici di parteciparvi, perché lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di disputare e di vincere, quindi vogliamo onorarlo al meglio. Per noi si tratta di un test molto importante, perché si affrontiamo squadre al nostro livello, cioè di prima divisione, il Como Women e poi l’Inter o l’Atletico Madrid. Arriviamo all’ultima fase della preparazione. Non siamo ancora al punto in cui dovremo essere, ma è normale, perché in particolare quest’anno le ragazze sono arrivate in momenti diversi, quindi bisogna amalgamare il gruppo. Ma siamo sulla buona strada, in questi giorni ci focalizzeremo quindi sull’aspetto atletico, in parallelo con il lavoro tattico. Al di là del risultato, sono partite, quelle che ci aspettano, che saranno molto importanti, per testarci e, appunto, per far crescere la condizione. Domani il Como sarà un avversario difficile, ha un allenatore molto bravo, che lavora in continuità. Mi aspetto una squadra di livello, che si è anche rinforzata in estate". Infine sulla nuova capitana dopo l'addio di Sara Gama: "In questa nuova stagione il capitano sarà Martina Rosucci, ed è qualcosa di cui siamo molto contenti. Sia a me che al Club è sembrata la soluzione più logica, perché Martina è una vera leader di questo gruppo, sia in campo che in spogliatoio, e lo è principalmente con l’esempio che dà, sia alle giovani che alle più esperte. Ha una parola giusta per tutti, ed è un punto di riferimento. Sono fiero che sia la capitana della squadra".

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili scelte delle due squadre.

Juventus Women (3-4-3): De Jong; Bertero, Kullberg, Harviken; Thomas, Rosucci, Brighton, Carbonell; Stolen Godo, Vangsgaard, Beccari. Allenatore: Canzi.

Como Women (4-3-3): Gilardi; Madsen, Rizzon, Howard, Szabò; Picchi, Vaitukaityte, Chidiac; Kramzar, Nischler, Kerr. Allenatore: Sottili.