Stolen Godo-Cambiaghi show, la Juve vince ancora la Women's Cup: all'Inter non basta Milinkovic

Juve-Inter, la partita

Ottimo inizio delle bianconere che nei primi 25' colpiscono due legni. Prima il palo di Kullberg, poi la traversa su punizione di Girelli che al quarto d'ora aveva sfiorato il gol in acrobazia. Juve che passa al 42': discesa di Girelli e assist per Stolen Godo che da fuori area infila sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa si accende l'Inter che prima dell'ora di gioco colleziona tre buone occasioni per pareggiare. La Juve torna a farsi vedere con Krumbiegel, ma le nerazzurre reggono e a 15' dalla fine pareggiano. Colpo di testa di Milinkovic che poco prima si era resa pericolosa nell'area bianconera sempre con il suo colpo migliore. Pareggio raggiunto, ma che dura poco. All'84' è splendido il movimento in area di Cambiaghi che protegge e gira a rete da posizione defilata. Nel finale si butta in avanti l'Inter, ma la Juve resiste e vince il torneo.

