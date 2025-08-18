"La storia Juve è più grande di tutto. Chiave persa a Vinovo e ritrovata così"

La Juventus Women si accingerà ad iniziare la nuova stagione con lo scudetto sul petto, il sesto della sua storia. Le ragazze guidate da Max Canzi affronteranno il Parma al Tardini il 22 agosto per la Serie A Women's Cup e sarà il primo test ufficiale della stagione. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore generale Stefano Braghin che ha parlato di quelli che saranno gli obiettivi stagionali e ha specificato la motivazione di alcune scelte di mercato con dichiarazioni forti.

Ritrovata la via della vittoria

Braghin ha motivato il ritorno alla vittoria, con la Juventus Women che si gode il suo momento d'oro dopo che per due anni consecutivi era stata la Roma ad aggiudicarsi il campionato di Serie A: "La nostra bravura è stata quella di puntare su professionisti per i quali la nostra società rappresentasse il massimo, la prima scelta. Nei corridoi di Vinovo la chiave della vittoria era stata smarrita a causa di dimaiche di gruppo, ricambio di allenatori e principi generali dopo aver trionfato per cinque stagioni consecutive. Siamo partiti davvero bene, poi abbiamo avuto un calo che siamo riusciti ad amministrare anche grazie al fatto che chi inseguiva non è riuscito a tenere il nostro passo".

Cantore e Boattin cessioni importanti, ma si riparte

Il dirigente bianconero ha spiegato anche le cessioni di due colonne come Cantore e Boattin: "E' un dispiacere che siano andate via, ma è stato un orgoglio per noi averle formate e viste crescere. Per loro si è trattato di una scelta di vita. La storia di questa società è più importante di tutto. Vogliamo competere per vincere qualsiasi cosa a livello italiano con la qualificazione alla Champions League che rappresenta l'obiettivo minimo per una questioni di appeal e ricavi. Superare il girone e giocare i playoff ci consentirebbe di portare in giro per l'Europa i nostri tifosi".

