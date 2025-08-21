Cantore, Boattin, Linari, Dragoni, Caruso, Galli: orgoglio azzurro, talenti mondiali!



Anche la scelta di Caruso è stata quella giusta?

«Beh, direi che è evidente la crescita che ha avuto dopo soli cinque mesi all’estero. Abbiamo visto proprio un cambio di marcia, il trasferimento al Bayern è stato fondamentale in questo senso. E dopo i primi mesi di prestito con obbligo, quest’estate il club si è impegnato con un investimento importante fino al 2028».



Di che cifre parliamo? C’è ancora sempre un po’ di reticenza a parlare di numeri…

«Parliamo di trasferimenti che rientrano tutti nella forbice dai 150.000 agli oltre 300.000 euro».



Galli fu il primo grande colpo dall’Italia all’estero. E anche quella trattativa l’avete chiusa voi. Qual è il vostro segreto?

«Sicuramente il coraggio, l’ambizione e la visione, nel 2015, di fare questa transizione graduale sul femminile. E poi la scelta di non essere meri agenti, ma una società di servizi che lavora per essere un “angelo custode professionale” di ciascuna ragazza ogni giorno: perché per noi l’80% del lavoro consiste nella gestione della sfera umana di una persona a cui vogliamo bene. Inoltre, tutti questi trasferimenti sono figli di tanti anni di lavoro in cui abbiamo fatto viaggi all’estero senza essere certi di portare a casa un risultato immediato, e molte volte è successo proprio così, ma con l’obiettivo di costruirci quella credibilità che oggi ci permette di essere visibili ed ascoltati».



C’è ancora un po’ di diffidenza nel percorso inverso?

«Un pochino sì, è normale che le top player pretendano delle garanzie. In Italia è in corso un miglioramento di infrastrutture e visione, ma servono tempo, continuità e un salto di mentalità da parte di tutti per dimostrare che il nostro campionato possa diventare una destinazione e non solo un trampolino di lancio».



C’è un nome giovane di cui sentiremo parlare?

«C’è una nuova g enerazio ne in cui Pavan, Schatzer e Drag oni sono capofila di un gruppo in cui spiccano le 2005 Renzotti, Sorelli , Cesarini del M ilan e Bartalini della Fiorentina e a cui si aggiungono le giovanissime Ventriglia e Galli della Roma, 2007 e 2008, Consolini, classe 2007 dell’Inter, e Venturelli e Guerzoni del Sassuolo, 2008 e 2009. Tutte giocatrici già fisse in prima squadra: il futuro, anche dell’Italia, sono loro».