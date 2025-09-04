Dopo Alisha Lehmann ecco un’altra svizzera per Juve Women: ufficiale Lia Walti

Un nuovo rinforzo di livello internazionale per la Juventus Women : è ufficiale l'acquisto di Lia Walti , esperta centrocampista svizzera e capitana della nazionale. Un'altra elvetica dopo il trasferimento di Alisha Lehmann al Como . Un colpo importante che conferma le ambizioni del club e porta a Torino un mix di esperienza, qualità e leadership maturato sui palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo. Un altro tassello importante per cercare di confermarsi in Italia e non sfigurare in Europa.

Juve Women, ecco Walti: il comunicato ufficiale

Questa la nota del club: "La rosa della Juventus Women si arricchisce di un altro profilo di caratura internazionale. È ufficiale l'approdo in bianconero dall'Arsenal di Lia Wälti, che firma con il nostro Club un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 1993, di ruolo centrocampista, Lia Joëlle Walti è svizzera ed è la capitana della Nazionale elvetica con la quale, dal 2011 a oggi, ha totalizzato oltre cento presenze, le ultime proprio in occasione dell'ultimo Europeo "casalingo" andato in scena lo scorso luglio e che ha visto le svizzere chiudere ai quarti di finale uscendo sconfitte dalla Spagna, finalista del torneo. Tripla cifra in termini di presenze, però, anche nella sua ultima squadra di provenienza: l'Arsenal. In Inghilterra dal 2018, Lia è diventata grande nel club di Londra vincendo una volta il campionato inglese, due la FA Women's League Cup e soprattutto una volta la UEFA Women's Champions League, proprio nella passata stagione superando 1-0 il Barcellona nella finale di Lisbona.

Prima di approdare nella squadra biancorossa, Wälti ha vissuto le prime esperienze nella sua terra di origine, la Svizzera appunto, giocando a livello giovanile nel Langnau, nel Koniz, poi presso il centro sportivo nazionale gestito dalla Federcalcio svizzera per sei mesi – prima di passare al Team Bern West – e successivamente nello Young Boys, club con il quale ha fatto il suo esordio in Prima Squadra e con il quale ha vinto anche il massimo campionato elvetico, il suo primo titolo in carriera. Poi il passaggio in Germania, sponda Turbine Potsdam, prima del grande salto nel calcio inglese. Ora per lei l'Italia e, nello specifico, la Juventus dove potrà portare tutto il suo carisma e la sua esperienza maturata in questi anni giocati in un campionato di altissimo livello come la Women's Super League e nei quali si è confrontata con tante avversarie di grande valore anche in Europa sul palcoscenico più importante, quello della UWCL. Benvenuta, Lia, ci vediamo in campo!".