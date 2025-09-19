Juve Women contro Lione, Bayern, United e Atletico: il supergirone di Champions

La Juventus e la Roma hanno conosciuto quali saranno le avversarie da affrontare in Champions League donne dopo il sorteggio di Nyon. Sulla strada delle bianconere ci saranno Lione, Benfica e Manchester United da affrontare tra le mura amiche, oltre alle trasferte sui campi di Bayern Monaco, St. Polten e Atletico Madrid. La Roma affronterà Barcellona, St. Polten e le norvegesi del Valerenga in casa, Chelsea, Real Madrid e Leuven in trasferta.