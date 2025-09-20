"Io nella short list Juve. Il segnale Women all'Europa: in quattro anni si può"

Dal 2007 a oggi la Première Ligue francese è finita nella bacheca di una sola squadra: il Lione. Che ha messo in fila 18 scudetti. Un caterpillar disinnescato solo una volta, nella stagione 2020/2021, dal Psg di Olivier Echouafni, tecnico che ha portato le parigine anche in semifinale (2020) e ai quarti (2019) di Champions e nel cui palmares ci sono anche la panchina della Nazionale femminile francese (una sola sconfitta in due anni) e la Serie B maschile. Le sue origini affondano a Mentone e per capire il suo punto di vista sulla nuova formula della Women’s Champions League e sulle prospettive di Juventus e Roma non serve un traduttore, perché l’italiano (e l’Italia) scorre nelle sue vene. E non solo per questioni geografiche…
Il percorso delle italiane
Olivier Echouafni, guardando i calendari di Juventus e Roma, quale percorso si aspetta in questa fase campionato? «Entrambe hanno la possibilità di piazzarsi tra la 5ª e la 12ª posizione e, quindi, di giocarsi i playoff perché credo che le prime quattro posizioni siano certe con Arsenal, Barcellona, Chelsea e Lione. La Juve ha dimostrato di essere cresciuta molto in campo internazionale, la terza fascia le ha messo di fronte il Manchester United, che partecipa a questa fase per la prima volta come l’Atletico Madrid che, però, è più esperto».
E le giallorosse? «È un gruppo più difficile da analizzare in questo momento perché in estate ha subito una profonda rivoluzione, ma non ha nulla in meno rispetto alla avversarie di seconda e terza fascia».
Per la Juventus c’è il Lione che lei ben conosce: che avversario devono aspettarsi? «Un avversario molto complicato che ha allestito una squadra ancora più forte del recente passato con l’ingaggio di giocatrici con Brand, Katoto ed Engen. Ma per la Juve affrontarle in casa sarà un vantaggio, ricordo bene che all’Allianz Stadium le hanno già battute».
I pronostici: "Chelsea più avanti, punto su..."
Chi vincerà questa Champions League? «Il Chelsea è un pochino più avanti delle altre».
E se dovesse puntare su una giocatrice? «Dico proprio Brand che, nonostante la giovane età, vanta già una settantina presenze con la Nazionale tedesca. E poi James, la centrocampista del Chelsea, autrice di un ottimo Europeo».
Tra le italiane, invece, ce n’è una che apprezza in particolare? «Girelli. L’avevo subito notata durante un torneo in Italia quando allenavo il Psg: oltre alle sue doti tecniche, mi aveva colpito la sua generosità, quanto si battesse per la squadra. Un aspetto caratteriale che apprezzo molto».
Walti-Juventus: "Un segnale molto forte"
Che peso ha l’approdo di Wälti alla Juventus? «É un segnale molto forte che la Juve ha mandato alla concorrenza italiana e anche in Europa: Wälti porta una grandissima esperienza e la qualità di chi può rappresentare il primo passo di un club che, nel giro di 3 o 4 anni, continuando su questa strada potrà ambire anche a vincere la Champions».
Negli ultimi tempi il suo nome è stato affiancato anche ai top club italiani. Lo conferma? «Sì, è vero. Ci sono stati contatti con alcuni club di alto livello che hanno giocato la Champions negli ultimi anni e so di essere stato in una “short list” della Juventus in queste ultime stagioni. Il vostro movimento sta crescendo molto e non nego che mi piacerebbe vivere un’esperienza in Italia. Sono cresciuto a Mentone, so bene come il calcio sia tipo una religione per voi».
Di questa crescita fanno parte colleghi, vedi Soncin, Canzi e Rossettini, che come lei hanno esperienza nel mondo del calcio femminile come maschile. C’è differenza nel suo modo di approcciare all’uno o all’altro? «Assolutamente no, il lavoro è lo stesso, servono dedizione e mentalità giusta. Per me il calcio è uno solo, con le sue bellezze e le sue difficoltà».
