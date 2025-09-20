"Io nella short list Juve. Il segnale Women all'Europa: in quattro anni si può"

Walti-Juventus: "Un segnale molto forte"

Che peso ha l’approdo di Wälti alla Juventus? «É un segnale molto forte che la Juve ha mandato alla concorrenza italiana e anche in Europa: Wälti porta una grandissima esperienza e la qualità di chi può rappresentare il primo passo di un club che, nel giro di 3 o 4 anni, continuando su questa strada potrà ambire anche a vincere la Champions».



Negli ultimi tempi il suo nome è stato affiancato anche ai top club italiani. Lo conferma? «Sì, è vero. Ci sono stati contatti con alcuni club di alto livello che hanno giocato la Champions negli ultimi anni e so di essere stato in una “short list” della Juventus in queste ultime stagioni. Il vostro movimento sta crescendo molto e non nego che mi piacerebbe vivere un’esperienza in Italia. Sono cresciuto a Mentone, so bene come il calcio sia tipo una religione per voi».



Di questa crescita fanno parte colleghi, vedi Soncin, Canzi e Rossettini, che come lei hanno esperienza nel mondo del calcio femminile come maschile. C’è differenza nel suo modo di approcciare all’uno o all’altro? «Assolutamente no, il lavoro è lo stesso, servono dedizione e mentalità giusta. Per me il calcio è uno solo, con le sue bellezze e le sue difficoltà».

