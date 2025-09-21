Juve Women, due gare di Champions all'Allianz: "La cornice perfetta". Ecco quando

La Juventus Women si appresta a vivere un’altra elettrizzante stagione nella UEFA Women’s Champions League, dopo aver conosciuto avversarie e calendario della fase a gironi, ora denominata “League Phase”. I sorteggi, avvenuti venerdì 19 settembre, hanno assegnato al club bianconero un girone impegnativo ma stimolante, che metterà le ragazze di Massimiliano Canzi alla prova contro alcune tra le migliori squadre del panorama europeo. L’entusiasmo è palpabile, e l’obiettivo è quello di confermarsi protagoniste nella massima competizione continentale. Il cammino europeo prenderà ufficialmente il via martedì 7 ottobre con il debutto casalingo contro il Benfica. Sarà una fase intensa, con sei sfide cruciali tra ottobre e dicembre, da vivere con determinazione, passione e - quando si gioca in casa - il calore dei tifosi bianconeri.