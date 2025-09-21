Juve Women, due gare di Champions all'Allianz: "La cornice perfetta". Ecco quando

La Juventus Women si appresta a vivere un’altra elettrizzante stagione nella UEFA Women’s Champions League, dopo aver conosciuto avversarie e calendario della fase a gironi, ora denominata “League Phase”. I sorteggi, avvenuti venerdì 19 settembre, hanno assegnato al club bianconero un girone impegnativo ma stimolante, che metterà le ragazze di Massimiliano Canzi alla prova contro alcune tra le migliori squadre del panorama europeo. L’entusiasmo è palpabile, e l’obiettivo è quello di confermarsi protagoniste nella massima competizione continentale. Il cammino europeo prenderà ufficialmente il via martedì 7 ottobre con il debutto casalingo contro il Benfica. Sarà una fase intensa, con sei sfide cruciali tra ottobre e dicembre, da vivere con determinazione, passione e - quando si gioca in casa - il calore dei tifosi bianconeri.
Allianz Stadium, teatro delle grandi notti europee
Per la Juventus Women, l’Allianz Stadium sarà ancora una volta una cornice d’eccellenza per ospitare due delle tre partite casalinghe del girone di Champions. Il primo appuntamento è fissato per martedì 7 ottobre alle ore 18:45, quando le bianconere sfideranno il Benfica sotto gli occhi del pubblico torinese. L’ultimo match del girone sarà invece un altro appuntamento da circoletto rosso: mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00, con il big match contro il Manchester United. Due serate europee che promettono spettacolo, emozioni e grandi presenze sugli spalti. L’eccezione sarà rappresentata dalla seconda gara casalinga, quella contro il Lione, che si disputerà mercoledì 19 novembre allo Stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. In ogni caso, la squadra potrà contare su un forte sostegno anche lontano da Torino.
Il calendario completo della fase a gironi
Ecco nel dettaglio tutte le partite che vedranno protagonista la Juventus Women nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2025/26:
-
Juventus-Benfica – martedì 7 ottobre 2025, ore 18:45 (Allianz Stadium, Torino)
-
Bayern Monaco-Juventus – giovedì 16 ottobre 2025, ore 21:00 (trasferta)
-
Atletico Madrid-Juventus – mercoledì 12 novembre 2025, ore 21:00 (trasferta)
-
Juventus-Olympique Lione – mercoledì 19 novembre 2025, ore 18:45 (Stadio “Pozzo-La Marmora”, Biella)
-
St. Pölten-Juventus – martedì 9 dicembre 2025, ore 18:45 (trasferta)
-
Juventus-Manchester United – mercoledì 17 dicembre 2025, ore 21:00 (Allianz Stadium, Torino)
Sei sfide di altissimo livello, in cui la Juventus dovrà mettere in campo tutto il proprio talento e la propria esperienza per cercare l’accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE