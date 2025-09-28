Juve, gioia infinita: al 92’ Roma s’inchina ancora, la prima Serie A Women's Cup è bianconera!

Canzi: "Che orgoglio. Non molliamo mai"

Il “Fino alla fine” torna anche nelle parole di Canzi. Che lo esalta, lo rivendica come marchio di fabbrica. Ma senza che questo offuschi l’analisi obiettiva della gara: «È stata una partita difficilissima, chiunque l’avesse vinta lo avrebbe meritato – le sue parole –: certo, per noi è una vittoria importante ed è motivo di orgoglio essere il primo nome sull’albo d’oro di una nuova competizione. Queste ragazze non muoiono mai, è il Dna della Juventus, e siamo fieri di questo atteggiamento. È stato un bello spettacolo, la Roma ha fatto una grande cosa a rimetterla in piedi e noi a non morire fino alla fine». Appunto. C’è comprensibilmente un velo di rammarico negli occhi di Rossettini, «ma la Juve è questa, sa soffrire, ha esperienza e riesce a trovare soluzioni quando meno te l’aspetti come già successo in semifinale con l’Inter. A parte i primi 20’, però, ho visto una prestazione di grandissima forza, compattezza e personalità, ci è mancato a volte l’ultimo passaggio di qualità o la capacità di centrare la porta. Sono molto soddisfatto perché dopo quell’inizio difficile, abbiamo trovato coraggio e per larga parte abbiamo comandato il gioco. C’è dispiacere per il percorso compiuto, forse le ragazze si meritavano la gioia di festeggiare il trofeo, ma questa prestazione ci dà sicuramente linfa per crescere ancora».