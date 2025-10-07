Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

La Juventus Women si prepara all'esordio nella Uefa Women's Champions League. Le bianconere di Canzi scenderanno in campo nel pomeriggio contro il Benfica, rimettendendo piede allo Juventus Stadium a circa un anno di distanza dall'ultima volta - dalla sfida vinta contro la Roma in campionato -, con le ragazze bianconere che hanno ricevuto anche la visita del direttore generale della Juventus Damien Comolli nella giornata di ieri, con l'intento di supportare un gruppo forte e coeso come quello a disposizione di Max Canzi. Proprio quest'ultimo, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro contro il Benfica Women, effettuando una panoramica in merito all'avversario delle bianconere: "Il Benfica è una squadra che ha nel suo DNA vittorie e titoli, come la Juve. Il campionato scorso l'ha finito con 20 vittorie e due pareggi. La squadra si presenta da sola anche se ha cambiato allenatori. Gioca un calcio propositivo e decisamente offensivo. Sarà una sfida a viso aperto e divertente da vedere. Hanno una serie di partite importanti, quindi capisco che verranno qui per vincere, è giusto così" - ha spiegato il tecnico bianconero, che punterà indubbiamente ad iniziare il cammino europeo con le bianconere nel migliore dei modi. Da questa stagione sportiva debutterà il nuovo sistema a girone unico, già introdotto in ambito maschile a partire dal 2024/25, con Juventus e Benfica che condivideranno lo stesso obiettivo: eguagliare il loro migliore piazzamento, ovvero i quarti di finale.