Contattaci
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione
4 min
Juventus Womenbenfica womenChampions League femminile
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League © Juventus FC via Getty Images

La Juventus Women si prepara all'esordio nella Uefa Women's Champions League. Le bianconere di Canzi scenderanno in campo nel pomeriggio contro il Benfica, rimettendendo piede allo Juventus Stadium a circa un anno di distanza dall'ultima volta - dalla sfida vinta contro la Roma in campionato -, con le ragazze bianconere che hanno ricevuto anche la visita del direttore generale della Juventus Damien Comolli nella giornata di ieri, con l'intento di supportare un gruppo forte e coeso come quello a disposizione di Max Canzi. Proprio quest'ultimo, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro contro il Benfica Women, effettuando una panoramica in merito all'avversario delle bianconere: "Il Benfica è una squadra che ha nel suo DNA vittorie e titoli, come la Juve. Il campionato scorso l'ha finito con 20 vittorie e due pareggi. La squadra si presenta da sola anche se ha cambiato allenatori. Gioca un calcio propositivo e decisamente offensivo. Sarà una sfida a viso aperto e divertente da vedere. Hanno una serie di partite importanti, quindi capisco che verranno qui per vincere, è giusto così" - ha spiegato il tecnico bianconero, che punterà indubbiamente ad iniziare il cammino europeo con le bianconere nel migliore dei modi. Da questa stagione sportiva debutterà il nuovo sistema a girone unico, già introdotto in ambito maschile a partire dal 2024/25, con Juventus e Benfica che condivideranno lo stesso obiettivo: eguagliare il loro migliore piazzamento, ovvero i quarti di finale.

Segui Juve-Benfica femminile sul nostro sito

Juventus Women-Benfica: diretta tv e streaming

La squadra di Canzi affronterà il primo match di questa Uefa Women's Champions League in casa, allo Juventus Stadium, con le squadre che scenderanno in campo alle 18:45. La partita, così come tutte le 75 gare della competizione europea, sarà visibile in esclusiva streaming su Disney+.

Juventus Women-Benfica: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Godo, Wälti, Pinto, Carbonell; Girelli, Vangsgaard. All. Canzi 

BENFICA (4-2-3-1): Pauels; Amado, Costa, Gomes, Lund; Almeida, Gasper; Davidson, Moller, Sousa Alves; Martin Gutierrez. All. Patão

Tutte le news di Calcio Femminile