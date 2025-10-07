Champions Juve, Women d’assalto: anche Comolli suona la carica. Canzi: "Godiamoci una grande notte"

TORINO - La parola d’ordine è arrivata chiara da Max Canzi: equilibrio . Questo servirà a partire da questa sera per le sei partite che la Juventus Women dovrà affrontare nella fase campionato della Women’s Champions League che si apre alle 18.45 allo Stadium con la sfida al Benfica (Disney+). È l’insegnamento che il tecnico si è portato dietro dal suo esordio internazionale dello scorso anno: «Con le due big Arsenal e Bayern Monaco abbiamo giocato una gara molto bene e una molto male : per questo servirà equilibrio che diventa importante perché in un campionato come quello di questa fase anche la differenza reti può diventare un fattore rilevante. Per questo dovremo essere bravi a rimanere in equilibrio durante le gare e rimanere in partita sia nei momenti facili, sia in quelli difficili». Che ci saranno entrambi contro le portoghesi: squadra in testa al proprio campionato, iniziato da tre giornate, e squadra che, per stessa ammissione del tecnico Ivan Baptista, si presenterà a Torino «per vincere , vogliamo fare una buona prestazione contro una delle migliori squadre europee – ha dichiarato alla vigilia –: con il Sassuolo ha fatto riposare 9 delle 11 titolari abituali proprio per il rispetto che certamente nutre non solo per la competizione, ma anche per noi».

Canzi e la sfida al Benfica

Ecco, a proposito di scelte: Wälti «difficilmente ha i 90’ nelle gambe, ma è possibile che sarà della partita», ha spiegato Canzi, che sabato l’ha messa in campo per la prima volta facendo riposare totalmente Schatzer, possibile alternativa. Le tre vice capitane attese dall’inizio, con Salvai al centro della difesa, Bonansea larga nella linea a 5 e Girelli accanto a Vangsgaard. «Dalla mia squadra mi aspetto un atteggiamento propositivo e dominante laddove ci viene permesso – ha aggiunto Canzi –: le parole di Baptista non mi stupiscono, deve venire qui per vincere anche alla luce del sestetto di partite che dovrà affrontare». Punti vitali allo stesso modo per la Juventus, in realtà, intanto per cominciare bene un cammino che ha in un posto playoff (dal 5° al 12° di questa fase) l’obiettivo dichiarato, e poi per scrollarsi di dosso qualche ruggine lasciata in eredità dalla prestazione contro il Sassuolo. «L’obiettivo europeo è fare meglio della scorsa stagione, cercare di andare il più avanti possibile come in tutte le competizioni, ed è chiaro che per farlo bisogna affrontare una partita alla volta».

Rosucci e la visita di Comolli e Braghin

A benedire questo nuovo inizio, ieri mattina, anche il direttore generale Comolli che ha incontrato, insieme a Braghin, le ragazze a Vinovo: «È stata una visita speciale e importante per noi, una bella emozione. Sono piccole cose che fanno capire cosa vuole dire essere alla Juventus, sappiamo che la società è al nostro fianco per questo cammino europeo e che crede molto nel progetto femminile – le parole di capitan Rosucci –: abbiamo raccontato alle nuove che esperienza incredibile è giocare allo Stadium e anche loro non vedono l’ora di viverla. La gara con il Sassuolo? Sono passati due giorni, abbiamo avuto il tempo solo di concentraci sul recupero delle energie mentali e fisiche per questa partita: proveremo a dire la nostra anche se le avversarie in Europa sono tutte forti e anche con il Benfica mi aspetto una gara aperta, vincono in campionato da cinque anni e sono abituate alla Champions». Una (bella) abitudine che è diventata tale anche in casa Juve e che ora Canzi vuole coltivare e far crescere. Senza proclami, una gara dopo l’altra. Con equilibrio.

