Salvai, l'incubo ritiro e quel "mi facevo male da sola": ora è show Juve in Champions

Dal possibile ritiro alla doppietta in Champions League: è quello che è successo a Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women e della Nazionale femminile azzurra, che ha regalato la vittoria alle bianconere contro il Benfica. La doppia firma è arrivata al 22° e al 86° minuto, ribaltando l'iniziale vantaggio portoghese siglato da Sousa Alves. E pensare che fino a qualche mese fa si parlava di ritiro a soli 32 anni per i troppi infortuni (lesione di alto grado del retto femorale della coscia destra e conseguente lesione del tendine), come lei stessa ha raccontato in esclusiva a Tuttosport: "Il momento più difficile? L'operazione e la riabilitazione di quattro mesi. Mi sono sentita isolata perché è normale, quando sei fuori ti senti messo un po’ da parte, chi ci è passato lo capisce. Mi sono accorta che mi stavo facendo del male da sola, che davo peso a cose che non lo meritavano, e ho iniziato a concentrarmi di più su me stessa, a essere più egoista nel senso sano della parola. E questo anche grazie a quelle persone che, strette intorno a me, hanno sempre pensato al mio bene come se fosse il loro. Mi sono rimboccata le maniche e questo ha pagato. Perché dopo quattro mesi dall’operazione sono effettivamente tornata in gruppo".