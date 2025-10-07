Salvai, l'incubo ritiro e quel "mi facevo male da sola": ora è show Juve in Champions

Dal possibile ritiro alla doppietta in Champions League: è quello che è successo a Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women e della Nazionale femminile azzurra, che ha regalato la vittoria alle bianconere contro il Benfica. La doppia firma è arrivata al 22° e al 86° minuto, ribaltando l'iniziale vantaggio portoghese siglato da Sousa Alves. E pensare che fino a qualche mese fa si parlava di ritiro a soli 32 anni per i troppi infortuni (lesione di alto grado del retto femorale della coscia destra e conseguente lesione del tendine), come lei stessa ha raccontato in esclusiva a Tuttosport: "Il momento più difficile? L'operazione e la riabilitazione di quattro mesi. Mi sono sentita isolata perché è normale, quando sei fuori ti senti messo un po’ da parte, chi ci è passato lo capisce. Mi sono accorta che mi stavo facendo del male da sola, che davo peso a cose che non lo meritavano, e ho iniziato a concentrarmi di più su me stessa, a essere più egoista nel senso sano della parola. E questo anche grazie a quelle persone che, strette intorno a me, hanno sempre pensato al mio bene come se fosse il loro. Mi sono rimboccata le maniche e questo ha pagato. Perché dopo quattro mesi dall’operazione sono effettivamente tornata in gruppo".
Le parole di Cecilia Salvai
Nel post gara contro il Benfica, la match winner Salvai ha lasciato alcune dichiarazioni: "Non so neanche cosa sia accaduto, mai successo di segnare due gol nella stessa partita! Orgogliosa della mia squadra: non so bene come mi sento, sicuramente sono felice. Vinto qui in casa, nel nostro stadio: una grande emozione. Tre punti contano tanto, importante iniziare bene specie in questa fase campionato. Siamo una squadra unita, è il gruppo che fa la differenza. Se segnerò anche alla prossima? Per stasera va bene così, vedremo". Salvai ha poi concluso affermando: "Non avrei mai pensato di segnare due reti in una serata così, ma prima di tutto sono fiera della mia squadra. Questa vittoria è il frutto del duro lavoro in allenamento, sono orgogliosa della nostra prestazione. È stata una serata incredibile, coronata da due marcature con questa meravigliosa maglia, nel nostro stadio. Era importante iniziare questo cammino in UEFA Women's Champions League con una vittoria, anche e soprattutto perchè da quest'anno il format della competizione è differente. Sono felice, è stato bellissimo".