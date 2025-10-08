Salvai, una serata da bomber Juve: “Mi ricorderò per sempre questa notte”

Si può essere, nel corso degli stessi 90’, “wall” e bomber, migliore in difesa e migliore in attacco? Si può, se ti chiami Cecilia Salvai e se avevi un conto semiaperto con l’ Allianz Stadium . Quel palcoscenico così ambito che nel 2019 è stato cornice della (prima) rottura del crociato e che ieri sera, all’esordio in Champions, “Ceci” si è ripresa. Tutto, metro dopo metro, copertura dopo copertura, gol dopo gol. Trascinando, letteralmente, la Juve verso i primi tre, fondamentali punti della fase campionato contro il Benfica , in una gara dominata dal punto di vista delle occasioni, ma che rischiava di rimanere a metà. Nella serata nebbiosa di Vangsgaard e in cui a Girelli è mancata un po’ di precisione, ci ha pensato la numero 23, supportata da una Bonansea spumeggiante e dalle geometrie di Wälti che ha mostrato quanta qualità ha in entrambi quei piedi. «Mi ricorderò per sempre questa serata, fare gol non è mai il mio obiettivo principale, di solito sono più contenta quando non li prendiamo – le parole di Salvai –. Ma sono felice soprattutto perché ho avuto la sensazione di essere squadra, una squadra dominante in Europa».

Salvai show, Benfica ko

E pensare che tutto era iniziato con una doccia gelata, 6’ e Lucia Alves che scappa a Lenzini e finalizza l’assist di Raysla: nessun dramma, già. Le bianconere si sono riordinate e sono diventate sempre più padrone di palla e spazi, fino al pari che è un perfetto inserimento di Salvai su assist dalla destra di Bonansea, intermezzo di due palle gol fallite da Vangsgaard. Il Benfica si mostra fragile in difesa e così per due volte nella ripresa è l’asse Lenzini-Girelli a provare il ribaltone, ma di testa la 10 non inquadra lo specchio. Poi il primo calo fisico e la squadra che si abbassa, così reagisce Canzi e con l’ingresso di Krumbiegel per Pinto la ridisegna 3-4-3 come a dire “Andiamo a fare questo gol”. Salvai non se lo fa ripetere e al 41’ sulla specialità della casa – corner di Schatzer – riceve nel cuore dell’area e di prima intenzione si prende tutto. Gol, vittoria, Stadium. «Avevo chiesto equilibrio e coraggio, ci sono stati entrambi – le parole di Canzi –. E sì, anche i cambi sono stati coraggiosi, abbiamo provato a vincerla perché pensavamo di meritarlo per volume di gioco e quantità di occasioni. E ha pagato».