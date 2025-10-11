La Juve Women cade contro l’ex Lehmann, vince il Como: ancora zero gol in campionato 

Prima sconfitta stagionale per la Juventus Women, che cade contro il Como in casa. Il gol di Nischler all'84' piega le ragazze di Canzi, ancora a 0 gol in campionato e che rimandano l'appuntamento con la vittoria in Serie A dopo il successo contro il Benfica in Champions League. Girelli e compagne restano ferme a quota un punto in classifica e nel prossimo turno affronteranno la Lazio in trasferta, alla ricerca del primo successo in campionato.
La partita
La Juventus, alla prima in casa in campionato, non riesce a convincere e cade contro il Como dell'ex Alisha Lehmann, scesa in campo dal 1'. Dopo un primo tempo con poche emozioni e due richieste di Football Video Support, una per parte, senza esito positivo, nella seconda frazione la Juve di Canzi va vicino al vantaggio con Beccari al 62', che però viene fermata dal palo. Nel finale è il Como a trovare il guizzo vincente con Nischler brava a metterla dentro a sei minuti dalla fine e a regalare il primo successo alle compagne in campionato.
Juve, ancora 0 gol in campionato
Massimiliano Canzi dovrà lavorare in settimana per arrivare al meglio al prossimo impegno di campionato contro la Lazio in trasferta. L'ex Pontedera, alla seconda stagione sulla panchina delle Women, in primo luogo, avrà bisogno di risolvere i problemi in attacco. Ancora 0 gol segnati in due giornate di Serie A. Il tempo per lavorare c'è tutto, ma l'obiettivo sarà quello di ripartire subito e cercare la vittoria già nel prossimo turno per evitare di perdere troppo terreno dalle prime della classe.
Canzi è fiducioso
Al termine della gara, l'allenatore delle Women, Massimiliano Canzi ha commentato la prestazione della sua squadra: "Dobbiamo imparare a concretizzare il volume di gioco che produciamo. Nel primo tempo abbiamo giocato con più lucidità, nella ripresa ne ho vista meno. Siamo arrivate tante volte in area di rigore, ma non basta arrivarci, bisogna segnare. Alla fine le partite le vinci segnando. Sinceramente io sarei molto preoccupato se non arrivassimo a calciare in porta. Sicuramente i risultati non sono positivi, ma sono sicuro che torneremo a segnare con regolarità".
I 0 gol segnati dalla Juve Women analizzati dal mister
L'ex Pontedera, inoltre, ha concluso parlando del reparto offensivo delle bianconere, ancora a secco nelle prime due uscite in campionato: "Per tornare a segnare, come ho detto, dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo. Siamo delusi per queste prime due gare di campionato, ma fortunatamente il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo giocare ancora tutti gli scontri diretti. È indubbio, però, che in queste prime due giornate abbiamo perso punti importanti".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Prima sconfitta stagionale per la Juventus Women, che cade contro il Como in casa. Il gol di Nischler all'84' piega le ragazze di Canzi, ancora a 0 gol in campionato e che rimandano l'appuntamento con la vittoria in Serie A dopo il successo contro il Benfica in Champions League. Girelli e compagne restano ferme a quota un punto in classifica e nel prossimo turno affronteranno la Lazio in trasferta, alla ricerca del primo successo in campionato.
La partita
La Juventus, alla prima in casa in campionato, non riesce a convincere e cade contro il Como dell'ex Alisha Lehmann, scesa in campo dal 1'. Dopo un primo tempo con poche emozioni e due richieste di Football Video Support, una per parte, senza esito positivo, nella seconda frazione la Juve di Canzi va vicino al vantaggio con Beccari al 62', che però viene fermata dal palo. Nel finale è il Como a trovare il guizzo vincente con Nischler brava a metterla dentro a sei minuti dalla fine e a regalare il primo successo alle compagne in campionato.
Juve, ancora 0 gol in campionato
Massimiliano Canzi dovrà lavorare in settimana per arrivare al meglio al prossimo impegno di campionato contro la Lazio in trasferta. L'ex Pontedera, alla seconda stagione sulla panchina delle Women, in primo luogo, avrà bisogno di risolvere i problemi in attacco. Ancora 0 gol segnati in due giornate di Serie A. Il tempo per lavorare c'è tutto, ma l'obiettivo sarà quello di ripartire subito e cercare la vittoria già nel prossimo turno per evitare di perdere troppo terreno dalle prime della classe.