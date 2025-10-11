La Juve Women cade contro l’ex Lehmann, vince il Como: ancora zero gol in campionato 

Prima sconfitta stagionale per la Juventus Women , che cade contro il Como in casa. Il gol di Nischler all'84' piega le ragazze di Canzi, ancora a 0 gol in campionato e che rimandano l'appuntamento con la vittoria in Serie A dopo il successo contro il Benfica in Champions League. Girelli e compagne restano ferme a quota un punto in classifica e nel prossimo turno affronteranno la Lazio in trasferta, alla ricerca del primo successo in campionato.

La partita

La Juventus, alla prima in casa in campionato, non riesce a convincere e cade contro il Como dell'ex Alisha Lehmann, scesa in campo dal 1'. Dopo un primo tempo con poche emozioni e due richieste di Football Video Support, una per parte, senza esito positivo, nella seconda frazione la Juve di Canzi va vicino al vantaggio con Beccari al 62', che però viene fermata dal palo. Nel finale è il Como a trovare il guizzo vincente con Nischler brava a metterla dentro a sei minuti dalla fine e a regalare il primo successo alle compagne in campionato.

Juve, ancora 0 gol in campionato

Massimiliano Canzi dovrà lavorare in settimana per arrivare al meglio al prossimo impegno di campionato contro la Lazio in trasferta. L'ex Pontedera, alla seconda stagione sulla panchina delle Women, in primo luogo, avrà bisogno di risolvere i problemi in attacco. Ancora 0 gol segnati in due giornate di Serie A. Il tempo per lavorare c'è tutto, ma l'obiettivo sarà quello di ripartire subito e cercare la vittoria già nel prossimo turno per evitare di perdere troppo terreno dalle prime della classe.