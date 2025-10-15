Non era difficile immaginare i motivi dietro al grande lavoro compiuto in estate dal direttore Stefano Braghin per portare in bianconero Lia Wälti , fresca di vittoria della Women’s Champions League con l’ Arsenal . Il talento indiscusso, certo, e già mostrato nelle prime uscite ufficiali a Biella e allo Stadium , ma anche il desiderio di inserire all’interno dello spogliatoio un profilo di esperienza mai visto prima dotato di quel carisma capace (anche) di accompagnare le più giovani nel loro percorso di crescita.

E la centrocampista svizzera lo ha confermato ieri, in un’intervista online organizzata da Disney+, la piattaforma che da questa edizione e fino a quella 2029/2030 trasmetterà integralmente la competizione. "Quando, prima del trasferimento, ho parlato con il club, mi hanno detto che avevano bisogno di un po’ di esperienza per aiutare la squadra ad avere più successo a livello internazionale e per favorire la crescita delle giovani giocatrici: penso che questo sia ciò che posso portare alla squadra. Anche per me è una sfida, un modo di fare altra esperienza in un nuovo ambiente stimolante".

Riscatto Juve dopo ko contro il Como

L’umiltà di una campionessa che non ha nulla da dimostrare e che, allo stesso tempo, è cosciente di come, in casa bianconera, "le ambizioni sono elevate, ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa – ha aggiunto –. Credo che la mia esperienza potrà essere utile, ma anche a me ne servirà, di tempo, per adeguarmi a tutte le novità che sto affrontando". Parole che giungono all’antivigilia del secondo appuntamento con la Champions, dopo la preziosa vittoria allo Stadium di martedì scorso con il Benfica che ha permesso alla Juve di aprire questa fase campionato con tre punti.

Domani (ore 21), infatti, si torna in campo – dopo il passo falso in campionato contro il Como – in casa del Bayern Monaco dell’ex Arianna Caruso, strapazzato (7-1) all’esordio dal Barcellona, ma avversario di altissimo profilo: "Abbiamo rispetto per la loro qualità, sono un’ottima squadra, di sicuro non andiamo in campo come favorite. Faremo di tutto per strappare qualche punto, ma sarà una sfida difficile e avremo bisogno di una giornata perfetta. Obiettivi? Il nostro è vincere i trofei nazionali poi, naturalmente, vogliamo andare più avanti possibile anche in Champions. È davvero difficile, lo sappiamo, e bisogna procedere passo dopo passo, partita dopo partita". Con umiltà mista esperienza. Il valore aggiunto di Wälti, l’arma in più di questa Juve.