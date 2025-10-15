Sparita da una settimana, giallo in casa Lazio: “È un fatto grave”

Giallo in casa Lazio Women , dove la calciatrice statunitense Nicole Vernis ha fatto perdere le proprie tracce da diversi giorni. A rendere pubblica la situazione è stato il direttore sportivo Raffaele Pinzani , che ha denunciato l’assenza ingiustificata dell’atleta ai canali ufficiali del club. Vernis, secondo quanto riferito, avrebbe deciso di allontanarsi senza autorizzazione , ignorando anche la convocazione per la recente gara contro il Genoa. Una vicenda che sta creando non pochi problemi nella gestione del gruppo biancoceleste, sorpreso dal comportamento inatteso di una delle giocatrici considerate più importanti nel progetto tecnico di questa stagione.

Vernis irreperibile, Pinzani: “È un problema serio per la squadra”

“Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi — ha dichiarato Pinzani —. È irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave”. Parole nette, che descrivono tutta la preoccupazione della società per una situazione insolita e difficile da gestire. L’assenza della centrocampista americana, arrivata in estate per dare qualità e ritmo al centrocampo, sta avendo ripercussioni immediate sul piano tecnico e psicologico del gruppo.

Danno tecnico e mercato chiuso: la Lazio non può sostituirla

Oltre al lato disciplinare, il caso Vernis crea anche un problema sportivo rilevante. “Ha arrecato un danno tecnico notevole — ha aggiunto Pinzani —, era una titolare su cui lavoravamo per farle avere un ruolo importante. Non possiamo rimpiazzarla perché il mercato è chiuso”. La Lazio Women si ritrova così a dover riorganizzare le proprie gerarchie interne in un momento cruciale del campionato, mentre resta da capire cosa sia accaduto realmente alla giocatrice e se la società intraprenderà azioni formali per tutelarsi.