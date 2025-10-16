Bayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming

Alla ricerca di risposte europee per ritrovare fiducia anche in campionato: la Juventus Women questa sera alle 21 affronta il Bayern Monaco in una sfida dal sapore speciale. La vittoria contro il Benfica, dopo un avvio altalenante in Serie A, ha restituito entusiasmo e alimentato ambizioni da Champions League. Il ko con il Como pesa e questa sera servirà un’impresa in casa di una delle big d’Europa, su un palcoscenico prestigioso ma complesso, che può trasformarsi nell’occasione perfetta per crescere. "L’anno scorso abbiamo fatto due partite: una giocata molto bene in casa, dove abbiamo preso due gol su palla inattiva dopo aver tenuto il campo con un episodio dubbio e diverse occasioni a nostro favore – ha ricordato Canzi – al ritorno ci hanno dominato, abbiamo avuto poco coraggio. Quella di stasera è una gara contro una squadra di livello assoluto, serve la partita perfetta per venirne fuori con un risultato utile". Emozione in più per Arianna Caruso, oggi al Bayern dopo anni in bianconero e per la prima volta contro la Juve: "Quando abbiamo visto il sorteggio mi è venuto da sorridere. Ho pensato: questo è il destino".