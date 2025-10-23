Lidl conferma il suo impegno a favore del calcio femminile: con L'Uefa fino al 2030

Inoltre, la tanto amata iniziativa del Lidl Kids Team tornerà a UEFA Women's EURO 2029, con la possibilità per i bambini e le bambine di camminare mano nella mano con le stelle del calcio femminile, un’esperienza di grande ispirazione per le giovani generazioni di atleti e tifosi.

Un successo straordinario che continua

Alla base di questa partnership, che viene ora prolungata, ci sono le indimenticabili partite degli ultimi due anni. Il torneo di quest’anno, Uefa Women's Euro 2025, ha permesso di consolidare questo successo e ha visto Lidl presente in tutte le otto città ospitanti e negli stadi. Il torneo ha accolto oltre 650.000 tifosi e ha raggiunto più di 400 milioni di spettatori in tutto il mondo. Attraverso iniziative di brand activation, Lidl ha distribuito 269.950 porzioni di frutta nelle Fan Zone e davanti agli stadi per promuovere uno stile di vita sano. L’Azienda ha, inoltre, presentato con orgoglio il Lidl Awareness Team: 57 collaboratori Lidl, che hanno fatto sì che ogni tifoso si sentisse al sicuro e rispettato, in sintonia con i valori di appartenenza e diversità. Le iniziative messe in campo da Lidl in occasione di Uefa Women's Euro 2025 hanno permesso di ispirare bambine e ragazze. La Catena di supermercati ha, infatti, ospitato un Lidl Youth Camp internazionale a Basilea, che ha riunito 100 adolescenti dai 14 ai 17 anni provenienti da 18 paesi, offrendo un servizio di coaching esperto, workshop sulla nutrizione e dando l’opportunità di costruire nuove amicizie. Inoltre, il Fresh Field di Lidl a Rapperswil-Jona, in Svizzera, ha consentito di coltivare e donare oltre 12 tonnellate di frutta e verdura fresca a chi ne aveva bisogno, dimostrando l'impegno di Lidl per un'alimentazione consapevole che ha anche un impatto sulla comunità. Questa collaborazione simboleggia la volontà di Lidl di promuovere parità di entusiasmo e supporto per il calcio femminile e maschile. Offrendo lo stesso livello di visibilità, attivazione e coinvolgimento dei tifosi dei tornei maschili, Lidl contribuisce a garantire che lo sport femminile riceva il sostegno che merita.

