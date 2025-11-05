Bonansea rinnova con le Women fino al 2027: "Mi sento a casa, la Juve ti insegna a non mollare mai"

È dal 2017 che Barbara Bonansea gioca alla Juve Women e la sua esperienza in bianconero è destinata a durare ancora. L'attaccante italiana, infatti, ha rinnovato fino al 2027 e si prepara quindi a rimanere a lungo a Torino. Classe 1991, negli anni è diventata un punto fermo sulla fascia per la Juve e per la Nazionale italiana, vincitrice di 6 scudetti, 4 Coppa Italia e 4 Supercoppa Italiana .

Rinnovo Bonansea: il comunicato della Juve Women

"Si prosegue, ancora una volta, insieme - così inizia il comunicato ufficiale del club bianconero -. Barbara Bonansea continuerà a vestire la maglia della Juventus Women: è scattata infatti l’opzione di rinnovo che prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Un legame che, stagione dopo stagione, continua a rinnovarsi con la stessa passione del primo giorno. Da più di otto anni Barbara rappresenta una presenza costante, un punto di riferimento tecnico e umano per la squadra: con la sua esperienza, la sua determinazione e la sua capacità di incidere nei momenti che contano, è diventata parte integrante dell’identità del Club".

"È un sogno che continuo a vivere"

A margine del rinnovo, Bonansea è intervenuta ai microfoni del club: "Come in tutte le cose che durano per tanto tempo, prendi sempre più familiarità. Il sogno, dopo averlo realizzato, l’ho vissuto e sto continuando a viverlo. Ti senti parte di qualcosa di grande, mi sento cresciuta insieme alla Juventus, assieme alle compagne che sono qui come me dal primo giorno e a tutte quelle che ho conosciuto in questi anni, così come tutti i coach che ho avuto. Tutti mi hanno dato qualcosa e io spero di aver dato del mio a loro. Sinceramente mi sento a casa quando vengo qua e non è per niente scontato, come non lo è essere sempre felice di venire ad allenarmi. Potrebbe risultare monotono agli occhi di qualcuno invece per me è sempre lo stimolo più grande arrivare qua e dare il massimo in allenamento".