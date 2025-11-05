Bonansea rinnova con le Women fino al 2027: "Mi sento a casa, la Juve ti insegna a non mollare mai"

È dal 2017 che Barbara Bonansea gioca alla Juve Women e la sua esperienza in bianconero è destinata a durare ancora. L'attaccante italiana, infatti, ha rinnovato fino al 2027 e si prepara quindi a rimanere a lungo a Torino. Classe 1991, negli anni è diventata un punto fermo sulla fascia per la Juve e per la Nazionale italiana, vincitrice di 6 scudetti, 4 Coppa Italia e 4 Supercoppa Italiana.
Rinnovo Bonansea: il comunicato della Juve Women
"Si prosegue, ancora una volta, insieme - così inizia il comunicato ufficiale del club bianconero -. Barbara Bonansea continuerà a vestire la maglia della Juventus Women: è scattata infatti l’opzione di rinnovo che prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Un legame che, stagione dopo stagione, continua a rinnovarsi con la stessa passione del primo giorno. Da più di otto anni Barbara rappresenta una presenza costante, un punto di riferimento tecnico e umano per la squadra: con la sua esperienza, la sua determinazione e la sua capacità di incidere nei momenti che contano, è diventata parte integrante dell’identità del Club".
"È un sogno che continuo a vivere"
A margine del rinnovo, Bonansea è intervenuta ai microfoni del club: "Come in tutte le cose che durano per tanto tempo, prendi sempre più familiarità. Il sogno, dopo averlo realizzato, l’ho vissuto e sto continuando a viverlo. Ti senti parte di qualcosa di grande, mi sento cresciuta insieme alla Juventus, assieme alle compagne che sono qui come me dal primo giorno e a tutte quelle che ho conosciuto in questi anni, così come tutti i coach che ho avuto. Tutti mi hanno dato qualcosa e io spero di aver dato del mio a loro. Sinceramente mi sento a casa quando vengo qua e non è per niente scontato, come non lo è essere sempre felice di venire ad allenarmi. Potrebbe risultare monotono agli occhi di qualcuno invece per me è sempre lo stimolo più grande arrivare qua e dare il massimo in allenamento".
Un consiglio alla Barbara del 2017
Bonansea ha poi continuato provando a dare un consiglio alla se stessa del 2017: "Se dovessi dare un consiglio alla Barbara che è arrivata qui alla Juventus otto anni fa, le direi di assaporare un po' di più tutto ciò che le succederà. Probabilmente mi sarebbe piaciuto godermi maggiormente tutto quello che ho vissuto - e ho vissuto tantissimo - qui. Insegnamenti imparati in questi anni? Non mallare mai. È indubbiamente un concetto ripetuto nello sport in generale, però in realtà qui la continua ricerca della vittoria, che è insita nell’identità di questo Club, ti carica di una pressione positiva che ti permette di non dare mai nulla per perso. Non c'è un posto migliore di questo che ti insegna così tanto a crederci sempre, che ti trasmette questa mentalità di andare al massimo fino a che non è realmente finita".
Juve Women, Bonansea sulla stagione in corso: "Siamo sulla buona strada"
Sulla stagione in corso: "Stiamo vivendo un periodo particolare (qui il commento della vittoria per 2-1 contro la Ternana) perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare: abbiamo cambiato alcune modalità di stare in campo, di gestire il pallone e le situazioni che si creano all’interno di un incontro. Io non penso sia un momento negativo per noi, anzi. Dobbiamo solamente trovare la chiave per finalizzare tutto il lavoro che facciamo. Magari ci serve maggiore cattiveria, prendere tutte, con coraggio, qualche iniziativa personale in più. Lo dico per me e per tutte le mie compagne perché sono spettatrice diretta di tutto il talento, di tutto il potenziale che hanno da far emergere. Sono convinta che siamo sulla buona strada, si tratta solo di oliare il meccanismo per poi esprimere le nostre capacità".
