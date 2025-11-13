Champions League femminile, c'è una giocatrice della Juve Women nella squadra della settimana

Le reti sono state di Bonansea e Stolen Godo , ma la migliore in campo della Juve Women contro l' Atletico Madrid in Uefa Women Champions League è stata probabilmente Estela Carbonell . La giovane terzino classe 2004 è stata attenta e puntuale in difesa e non è un caso quindi che la Uefa l'abbia scelta tra le 11 giocatrici della squadra della settimana.

Juve Women, Carbonell nella squadra della settimana Uefa

Sostituire Boattin non era semplice ma Carbonell ci è riuscita alla grande e con personalità. Non a caso ha preso la maglia numero 3, lasciata libera da una certa Sara Gama. La prestazione contro l'Atletico Madrid è stata soltanto la ciliegina sulla torta, che le ha permesso di avere un riconoscimento anche europeo. Insieme a lei nella top 11 della Uefa anche tante altre giocatrici di assoluto livello.

Top 11 Uefa (4-3-3): Enblom (Valerenga); Riviere (Manchester United), Ucheibe (Benfica), Paredes (Barcellona), Carbonell (Juventus); Weir (Real Madrid), Brekken (Valerenga), Macario (Chelsea); Vicky Lopez (Barcellona), Hegerberg (Lione), Buhl (Bayern Monaco).

Le parole di Canzi

Mister Canzi al termine della partita ha detto: "Estela è una ragazza che si è presentata benissimo e con umiltà. Si è guadagnata un posto nelle titolari, non era scontato. Ha impattato molto bene con la squadra e con il nostro calcio. Ha sostituito una leggenda della Juve come Boattin, non era facile. È stata brava, è una ragazza stupenda".