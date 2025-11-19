Canzi e la Juve Women in lacrime: “Impresa ciclopica, loro fanno tre gol a chiunque”

Notte folle per la Juventus Women , che non va oltre il 3-3 nella sfida della Champions League femminile contro il Lione . Gara che sembra ricordare la storica finale disputata tra Milan e Liverpool nel 2005, con le bianconere che si sono portate in vantaggio di ben 3 reti, messe a segno tutte nella prima frazione di gara. A sbloccare il match ci ha pensato Beccari dopo poco più di 10 minuti, con Cambiaghi che siglerà il gol del 2-0 e Pinto quello del 3-0, con il match che sembrava essere già cassaforte. Ma il tracollo avvenuto nella ripresa ha permesso alle francesi di rientrare in partita e raggiungere la squadra allenata da Canzi, che ha parlato al termine del match: "Partita quasi perfetta? No, perfetta. Questi fanno 3 gol a chiunque . Non è un’impresa sfiorata ma un’impresa ciclopica . Orgoglioso delle ragazze, qualcuna era in lacrime".

Sulla partita

"La definirei una partita perfetta perché tre goal li hanno presi tutti quindi poteva essere una base di partenza. Per farne tre noi è stato complicato. Rimane l'amaro in bocca. Mai sarei rimasto soddisfatto da una rimonta dal 3-0 al 3-3, di solito le altre volte ero avvelenato. Oggi spiace. Però va bene. Le probabilità di spezzare queste loro 17 vittorie di fila erano pochissime. Alla fine siamo comunque soddisfatti. La sequenza dei goal ci lascia amaro in bocca però chi pensa che qualsiasi squadra non possa prendere 3 goal dal Lione non capisce nulla di calcio".

Orgoglio e concretezza

"Come ho detto a loro nel cerchio dopo partita sono orgogliosissimo di queste ragazze. C'era qualcuna con le lacrime per la rabbia. Credo di aver espresso tante volte il fatto di esser contento di questa rosa. Oggi hanno giocato due ragazze come Brighton e Thomas che avevano viato poco il campo. Qua tutte sono fondamentali. Non trovo un aspetto critico. Sarebbe facile dirlo adesso perché abbiamo giocato con quasi tutte ragazze riposate. Non mi piace di aver giocato due partite su quattro con squadre riposate. Va bene così, abbiamo speso tanto perché correndo dietro la palla spendi di più. Era una partita impostata così ma non si poteva fare nemmeno il contrario. Poi bisogna essere bravi a concretizzare. Oggi abbiamo subìto tanto ma abbiamo concretizzato così tanto nel primo tempo che sarebbe stato poi chiedere troppo qualcosa in più".